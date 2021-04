Veganos piden a Sánchez que inste a abordar la transformación alimentaria en la cumbre de líderes convocada por EEUU

14/04/2021 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden SOCIEDAD AMR ALFIKY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La organización Proveg ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se convierta en "el motor" español de la transformación del sistema alimentario y que inste al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a introducir la cuestión en la cumbre de 40 líderes que ha convocado el próximo 22 de abril para abordar la acción contra el cambio climático.



A la cumbre asistirán, on-line, 40 líderes mundiales, entre los que figuran los máximos respresentantes de China, Xi Jiping, Rusia, Vladimir Putin, entre otros.



La organización vegana, dentro de una coalición internacional de ONG, pide a Biden que se produzca un "cambio de dieta, no cambio climático". "La Cumbre del Clima convocada por Joe Biden para el 22 de abril supone una oportunidad de oro para que España, representada por Pedro Sánchez, lidere el cambio hacia un sistema alimentario más basado en plantas, un paso imprescindible y crucial en la lucha contra la emergencia climática", ha manifestado la directora de Proveg España, Cristina Rodrigo.



La entidad considera que la alimentación tiene repercusiones claras en el medio ambiente y recuerda que el último informe del Programa para el Medio Ambiente de la ONU señala la necesidad de un cambio en los hábitos alimentarios, sobre todo en los países desarrollados, donde el consumo de carne y productos lácteos de alto consumo energético y de agua es elevado.



"Si Pedro Sánchez se pone al frente de la comunidad internacional en la Cumbre del Clima para defender este cambio del sistema alimentario hacia otro más sostenible y resiliente, demostrará que su compromiso con la lucha contra el cambio climático es real y contundente", ha manifestado.



En ese sentido, la representante de los veganos opina que hablar de crisis ambiental sin centrarse en la producción de alimentos es evitar deliberadamente el debate porque la alimentación no solo afecta al cambio climático sino a los mayores problemas que enfrenta el planeta, incluidos los riesgos de pandemia, deforestación, resistencia a los antibióticos e inseguridad alimentaria.



En definitiva, sostiene que ante una perspectiva aterradora en relación con el cambio climático, la transición hacia dietas basadas en alternativas vegetales y cultivadas supone una solución real.



"Que cada vez más personas adopten una alimentación más basada en plantas puede ser la clave para frenar esta crisis climática", ha concluido.



Proveg forma parte de una coalición internacional de ONG que ha lanzado la campaña 'Diet change, not climate change' (Cambio de dieta, no cambio climático) que pide que la agricultura forme parte de las discusiones de la Cumbre del Clima COP26 que se celebrará al final de año en Glasgow (Reino Unido) y se estableza el objetivo final de reducir la producción animal un 50 por ciento la producción animal para 2040.