Uruguay tiene la tasa de contagios diarios de covid más alta del mundo

Uruguay tiene la tasa de contagios diarios de covid más alta del mundoMontevideo, 13 Abr 2021 (AFP) - Uruguay, considerado durante la mayor parte de 2020 como un ejemplo en la lucha contra el covid-19, registra ahora la mayor cantidad de casos diarios nuevos per cápita en el mundo, según un balance de AFP.El país sudamericano sumó cerca de 1.370 nuevos casos diarios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por lejos la tasa más alta del globo, ya que ninguna otra nación superó los 1.000 contagios diarios por cada 100.000 habitantes en ese período, según estadísticas de AFP realizadas sobre datos oficiales.El gobierno reportó el lunes 71 fallecimientos por covid, la cifra más alta desde el inicio de la emergencia sanitaria, en marzo de 2020.En total, el país registra 147.173 contagios y 1.533 muertes por el nuevo coronavirus.El aumento sostenido de contagios está poniendo en riesgo la atención en hospitales públicos y privados de todo el país, donde ya un 53% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por infectados de covid-19. De acuerdo al reporte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, hasta el lunes había un 77% de ocupación total de las unidades de tratamiento intensivo. Otrora ejemplo de la región por su exitoso manejo de la pandemia, el país vive su peor momento sanitario.Pero el presidente Luis Lacalle Pou se ha mostrado renuente a endurecer las medidas existentes para restringir la movilidad, argumentando que su gobierno no cree en "un Estado policíaco".El país, que nunca decretó cuarentena obligatoria, suspendió la presencialidad de las clases y los espectáculos públicos, y mantiene cerradas algunas oficinas públicas no esenciales. Pero comercios de todos los rubros, incluidos bares y restaurantes, permanecen abiertos, con mucha movilidad en las calles.No obstante, la administración se muestra confiada en un programa de vacunación que avanza a buen ritmo. Casi el 26% de la población ya ha sido inoculada con la primera dosis de CoronaVac o Pfizer, y un 6% con la segunda, desde que comenzó la campaña de inmunización el 1 de marzo. gv/mps