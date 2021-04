Un forense testigo de la defensa cree que Floyd murió "por arritmia cardíaca"

Vista de una fotografía del afroamericano George Floyd. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 14 abr (EFE).- Un forense jubilado afirmó este miércoles que cree que el afroamericano George Floyd murió por una "arritmia cardíaca" causada por su estado de salud, en vez de por un "arresto cardiopulmonar" provocado por la presión que ejerció sobre su cuello la rodilla el exagente de policía Derek Chauvin.

Así lo apuntó el patólogo forense David Fowler, uno de los testigos de la defensa de Chauvin en el juicio que se celebra en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) contra el expolicía, acusado del asesinato de Floyd en mayo pasado.

"En mi opinión, Floyd tuvo una arritmia cardíaca repentina debido a su enfermedad cardíaca aterosclerótica e hipertensiva durante su inmovilización y sometimiento por parte de la policía", indicó Fowler, exforense jefe del Departamento de Salud de Maryland (EE.UU.) y que no tuvo contacto con el cuerpo del fallecido.

Uno de los argumentos principales de los abogados de Chauvin es que la muerte de Floyd no fue culpa de la presión que el exagente ejerció con su rodilla sobre el cuello de la víctima, sino que tuvo que ver con su hipertensión, el consumo de opiáceos y el estrés del momento del arresto.

En su testimonio, Fowler argumentó que el fallecimiento de Floyd se debió "a varios factores" además del trastorno cardíaco, como el uso de fentanilo, metanfetamina, exposición al monóxido de carbono del tubo de escape del vehículo policial y paraganglioma, otra enfermedad que el afroamericano padecía.

Esta versión se aleja de la que sostiene Andrew Baker, el forense jefe del condado de Hennepin, donde murió Floyd, quien dictaminó que su fallecimiento fue un homicidio, cuya causa fue un "arresto cardiopulmonar" ocurrido durante "la sujeción, inmovilización y compresión del cuello por parte de las fuerzas del orden".

Baker mantuvo esa opinión cuando testificó ante el mismo tribunal la semana pasada.

Chauvin, que fue despedido del Departamento de Policía de Mineápolis por la muerte de Floyd, está acusado de los delitos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Sin embargo, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

Floyd perdió la vida el 25 de mayo de 2020 cuando cuatro agentes intentaron detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en una tienda. Durante su arresto, Chauvin lo inmovilizó en el suelo presionando la rodilla contra su cuello hasta que dejó de respirar.