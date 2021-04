Ucrania realiza ejercicios de defensa a ataque con tanques cerca de la Crimea

Francotiradores de las fuerzas armadas ucranianas durante un entrenamiento en un campo de tiro cerca de la ciudad de Marinka en la región de Donetsk, Ucrania, 13 de abril de 2021. REUTERS/Anastasia Vlasova

KIEV, 14 abr (Reuters) - Las fuerzas armadas de Ucrania entrenaron el miércoles para repeler un posible ataque con tanques e infantería cerca de la frontera de Crimea anexionada por Rusia, dijo el ejército ucraniano en un comunicado.

Los simulacros se produjeron un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, telefonease al presidente ruso, Vladimir Putin, para hablar de la concentración de tropas rusas cerca del este de Ucrania y en Crimea, entre otras preocupaciones de Estados Unidos.

Rusia arrebató Crimea a Ucrania en 2014 y han aumentado en las últimas semanas los combates en el este de Ucrania, donde las fuerzas gubernamentales han luchado contra los separatistas respaldados por Rusia en un conflicto de siete años que, según Kiev, ha causado la muerte de 14.000 personas.

El ejército ucraniano dijo que había desplegado tanques y artillería en los ejercicios del miércoles para practicar su defensa ante un avance de tanques e infantería que intentaría romper sus defensas.

El ejército ucraniano publicó un vídeo, ambientado con música rock, en el que se ve a los tanques ucranianos maniobrar en formación y a los soldados cargar y disparar piezas de artillería.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo el martes que la concentración militar de Moscú cerca de Ucrania formaba parte de un gran simulacro para probar la preparación para el combate y responder a lo que él llamó una postura militar amenazante por parte de la OTAN.

