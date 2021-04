Tras visitarla en el hospital, las hermanas de Ana Obregón, Amalia y Celia, nos cuentan cómo está su madre

14/04/2021 Celia y Amalia García Obregón han visitado a su madre en el hospital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Momentos complicados para la familia Obregón. Y es que como ha publicado la revista 'Semana', la madre de Ana Obregón, Ana María, atraviesa por un bache de salud y está ingresada desde hace unos días en un hospital madrileño.



Una información sobre la que la actriz, volcada en el cuidado de su madre y sin poder superar su tristeza cuando se acaban de cumplir 11 meses del fallecimiento de su hijo Aless, no se ha pronunciado públicamente. Prácticamente desaparecida desde que presentó las Campanadas en TVE - que supuso su reaparición pública tras la muerte del joven - Ana se turna con sus hermanas Celia y Amalia para no dejar sola en ningún momento a su madre durante su ingreso hospitalario.



Esta mañana han sido Amalia y Celia - dos de los grandes apoyos de la bióloga - las encargadas de acompañar a Ana María para hacerle más llevadero su paso por el hospital mientras que Ana, consciente de la expectación mediática que la rodea en cada uno de sus pasos, ha preferido no dejarse ver.



Tan educadas como de costumbre y visiblemente animadas, las hermanas García Obregón nos han dado buenas noticias sobre el estado de salud de su madre, asegurando que "está un poquito mejor" aunque todavía desconocen cuando le darán el alta hospitalaria para continuar con su recuperación en casa rodeada de toda su familia.



Acerca de cómo ha aceptado este nuevo golpe Ana, que hace 24 horas homenajeaba con un emotivo vídeo a su hijo Aless cuando se han cumplido 11 meses de su fallecimiento, Celia y Amalia desvelan que, aun sin poder ocultar su evidente tristeza, la bióloga está "muy bien".