Tebas: La situación del fútbol español no es buena pero tampoco catastrófica

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. EFE/ Luis Tejido/Archivo

Zaragoza, 14 abr (EFE).- El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha señalado que la situación del fútbol español "no es buena" pero que "tampoco es catastrófica".

"La situación es preocupante, pero no tanto", ha añadido en una conferencia realizada en el Foro ADEA (Asociación de directivos y ejecutivos de Aragón) en Zaragoza.

Tebas, ha apuntado que a diferencia de otras ligas europeas la española no ha pedido ayudas, ni aplazamientos, ni rescates.

"La reducción de salarios de jugadores ha sido importante para ello. Creo que de esta pandemia la Liga española es la que va a salir menos mal con respecto a las demás", ha apostillado.

Tebas ha avanzado que el fútbol español va a dejar de ingresar 2.000 millones esta temporada y que la pérdida neta será de mil millones al 30 de septiembre.

"De esos mil millones, 750 han sido financiados por bancos o fondos de inversión, estos últimos la mayoría con sede en Londres, y el resto lo han hecho los clubes tirando de su caja", ha explicado.

Igualmente ha destacado que la situación que ha generado la pandemia "ha afectado más a los grandes clubes por la merma de ingresos por taquilla porque proporcionalmente ha sido mayor que otros clubes más pequeños".

El dirigente ha desvelado que la pasada temporada hubo "presiones de todo tipo" para terminar la competición anticipadamente o no iniciarla con el tema del descenso como telón de fondo.

"Tuvimos propuestas de 28 equipos de Segunda y 24 de Primera que venían dadas por la situación en la clasificación. Las propuestas venían en función de eso", ha señalado.

Sobre la posibilidad del regreso del público a los estadios a subrayado que LaLiga y los clubes están preparados para que vuelva el público "mañana", pero ha matizado que en unas cantidades que supondrían el 20 ó 30 % del aforo de los estadios.

Sin embargo, ha reflexionado y apuntado que están "desconcertados" por algunos hechos que están sucediendo en el mundo del deporte: "en Badajoz hubo 7000 espectadores, hemos vivido conciertos y esto es un hecho anacrónico. Ha habido pabellones en los que se ha jugado un partido de Asobal con público y horas después uno de ACB sin público. Es una incoherencia".

El presidente de la LFP ha declarado que no se ha reunido con el nuevo el secretario de estado para el Deporte, José Manuel Franco, pero que había hablado con él por teléfono.

"Hay un grupo de trabajo para la vuelta a los estadios. Espero que los últimos partidos de Liga podamos ver público en una parte proporcional", ha indicado.

Tebas ha argumentado que el ADN de LaLiga es "el control económico", que les hace ser fuertes, y que cumplen los clubes.

"Eso hace que sector financiero se fíe de nosotros. En la pandemia, les preocupaba si íbamos a competir o no. Hay más de veinte organizaciones financieras en el grupo de préstamo de dinero", ha mencionado.

El presidente de LFP opina que el próximo verano se va a mover menos el volumen de traspasos entre los clubes: "Ya han sido inferiores en invierno. Puede haber operaciones puntuales y excepcionales, pero en el global va a disminuir. Va a haber trueques de jugadores. Va a ser menor que el año pasado".

Con respecto a posibles movimientos para intentar comprar clubes españoles ha reconocido que existen, pero que hay que se debe "tener cuidado" porque los compradores "se pueden querer aprovechar de la crisis".

Tebas ha hecho público que el número de test PCR realizados hasta ahora alcanza los 140.000 por 5.672 test serológicos, mientras que se han practicado 194.000 de antígenos.

Sobre el recuento de votos en las elecciones a la AFE se ha mostrado irónico y ha comentado que da "para una serie de Netflix que está bien" pero que no sabía si la serie era "de comedia o suspense".