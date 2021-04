Sri Lanka.- Sri Lanka prohíbe once organizaciones por "actividades extremistas", entre ellas Estado Islámico y Al Qaeda

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Sri Lanka han prohibido las actividades de once organizaciones islamistas nacionales e internacionales por supuestos lazos con "actividades extremistas", entre ellas el grupo yihadista Estado Islámico y la organización terrorista Al Qaeda.



El decreto gubernamental recoge que la medida "ahonda los esfuerzos del Gobierno de Sri Lanka para garantizar la continuación de la paz en el país" y que va en línea con "el interés de seguridad nacional, orden público y mandato de la ley".



Las organizaciones afectadas son United Tauhid Yamá (UTJ), Ceylon Tauhid Yamá (CTJ), Sri Lanka Tauhid Yamá (SLTJ), All Ceylon Tauhid Yamá (ACTJ), Yamiyazul Ansari Sunazul Mohomadiya (JASM), Dharul Adhar, Sri Lanka Islamic Student Movement (SLISM), Estado Islámico, Al Qaeda, Save the Pearls y Super Muslim.



La decisión llega tras las investigaciones en torno a los atentados perpetrados contra tres iglesias del país durante el Domingo de Pascua de 2019, que se saldaron con más de 270 muertos. La autoría de los ataques fue reclamada por Estado Islámico.



El presidente ceilandés, Gotabaya Rajapaksa, ha aprobado regulaciones bajo la Ley de Prevención del Terrorismo que incluyen penas de hasta 20 años de cárcel por pertenencia o promoción de organizaciones extremistas, además de la congelación de los activos de las mismas, según la agencia alemana de noticias DPA.



Asimismo, el ministro de Seguridad Pública de Sri Lanka, Sarath Wirasekera, anunció en marzo preparativos para prohibir el velo femenino en público en todo el país, en el marco de las conmemoraciones de los citados atentados.