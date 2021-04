Solskjaer descarta rotaciones y solo piensa en clasificarse

Ole Gunnar Solskjaer. EFE/EPA/Peter Powell / Archivo

Londres, 14 abr (EFE).- Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, descartó dar descanso a jugadores importantes contra el Granada, pese al 0-2 de la ida, y apuntó que solo piensa en ganar el partido y clasificarse a semifinales.

El técnico noruego cuenta con varias bajas, como los suspendidos Luke Shaw, Harry Maguire y Scot McTominay, además del lesionado Anthony Martial y Eric Bailly, que dio positivo la semana pasada por la covid y que aún no ha podido volver de Costa de Marfil.

"Tenemos que asegurarnos de que pasamos. Siempre escojo el equipo que creo que ganará el partido", dijo Solskjaer en rueda de prensa.

"Iremos al partido con la intención de ganar esto. Queremos mejorar nuestras actuaciones y sí, tendremos que hacer algunos cambios, pero son cambios forzados", añadió.

Sobre el Granada, que tratará de lograr el milagro en Old Trafford este jueves, Solskjaer apuntó que no se pueden relajar y que lo "darán todo".

"Son unos cuartos de final en Europa y necesitan marcar goles. Les hemos visto contra el Barcelona, contra el Real Madrid... Y sabemos lo peligrosos que son. Tenemos que jugar un buen partido y no darles oportunidades", aseguró el técnico de los 'Diablos Rojos'.