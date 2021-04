Solari dice que el partido ante Olimpia será duro

El técnico de América, Santiago Solari, celebra un gol con Francisco Córdova en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

México, 13 abr (EFE).- El argentino Santiago Solari, entrenador del América, aseguró este martes que el Olimpia hondureño plantará cara y será un duro rival el miércoles, pese a que en el partido de ida el equipo mexicano se impuso por 1-2 en la Liga de Campeones de la Concacaf.

"No creo que haga falta conciencia sobre la importancia del partido porque es una justa continental, un partido de eliminación directa; nos costó muchísimo en Tegucigalpa traernos el resultado y no va a ser menos aquí", señaló en referencia al duelo de mañana.

El América recibirá a los centroamericanos con todo a favor en el estadio Azteca de la Ciudad de México en los octavos de final del torneo regional, pero Solari negó que sus jugadores estén relajados.

"Olimpia va a plantar cara y va a tratar de hacer su trabajo. Vienen de ganar el fin de semana; no hay confianza por nuestra parte y si alguno la tiene va a estar equivocado porque el partido va a ser duro y vamos a tener que merecer nuestra clasificación", señaló.

Solari ha dejado claro que uno de los objetivos del América es ganar el título de Concacaf y el pase al Mundial de clubes.

"Para pensar en Concachampions más adelante tenemos que pasar mañana y para pasar mañana tenemos que pensar en ese partido y ponerles a este partido la energía", insistió el estratega.

América pasa por un buen momento con siete triunfos consecutivos en el Clausura en el que va en segundo lugar a dos puntos del líder Cruz Azul, al que enfrentará el sábado con solo tres días de recuperación, mientras su rival tendrá cuatro porque juega este martes en la Liga de Concacaf.

"Nos toca competir el miércoles y jugar el sábado, tenemos un día menos de descanso pero alguna otra vez tocará al revés. Nos tenemos que enfocar en el partido de Olimpia primero", concluyó Solari.