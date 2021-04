Sam Lowes afirma que el objetivo es "volver a luchar por el podio"

El piloto Sam Lowes. EFE/Javier Cebollada/Archivo

Madrid, 14 abr (EFE).- El británico Sam Lowes (Kalex), líder del mundial de Moto2, afirma camino de Portugal para disputar la tercera carrera de la temporada en el circuito de Portimao que "el objetivo claro es volver a luchar por el podio".

"Estoy deseando llegar a Portimao ya que es un circuito que me encanta y el año pasado no pude disfrutar de él todo lo que me hubiera gustado por arrastra una lesión", recuerda el líder del mundial de Moto2.

"Pero es cierto que tengo muy buenos recuerdos de haber luchado por el título mundial hasta las últimas vueltas y de haber subido al podio", incide Lowes.

Sobre el trazado portugués Sam Lowes destaca: "Es una pista técnica y estoy con muchas ganas de llegar allí para intentar mantener la buena racha de este inicio de temporada para ver de lo que somos capaces ahora en Europa".

Su compañero de equipo, el español Augusto Fernández, séptimo en la clasificación provisional del mundial, también se mostró "muy emocionado por empezar el fin de semana en Portimao", un circuito en el que le "gusta mucho correr y en el que el año pasado fue un fin de semana muy positivo".

Fernández señala que fue "competitivo en todas las sesiones y terminamos con un resultado decente también", para agregar que está deseando "empezar a trabajar de nuevo para intentar mejorar las buenas sensaciones que encontramos en la última carrera, peleando con un grupo muy fuerte".

"El objetivo es intentar estar más cerca del grupo de cabeza porque dimos un gran paso en la última carrera y quiero ser aún más fuerte este fin de semana", recalca Fernández, que fue sexto en la segunda carrera de Catar.