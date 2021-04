Salmond: Un proyecto de independencia "tiene que representar a la nación"

EFE/EPA/ROBERT PERRY/Archivo

Londres, 14 abr (EFE).- Un proyecto de independencia "tiene que representar a la nación" y no a un partido político si quiere triunfar, según afirmó este miércoles el antiguo ministro principal de Escocia Alex Salmond en una entrevista con Efe.

Salmond, artífice del referéndum sobre la escisión escocesa de 2014, está sumido en una campaña con su nuevo partido, Alba, que formó el pasado marzo y con el que concurrirá como candidato a los comicios al Parlamento regional escocés del próximo 6 de mayo.

Con esta escisión del SNP, del que fue líder durante veinte años, el político nacionalista aspira reunir una "supermayoría" en el Parlamento de Edimburgo para convencer al Gobierno británico (central) a que dé luz verde a una segunda consulta.

En el primer referéndum, celebrado el 18 de septiembre de 2014, el 55,3 % de los votantes escoceses votaron a favor del no a la separación de Escocia del Reino Unido, frente al 44,7 % del sí.

SALMOND ADMITE EL ERROR EN LA CONSULTA DE 2014

En la entrevista virtual, Salmond reconoció que en ese momento cometió un "gran error, (pero) se trató de un error significativo porque yo consideraba la independencia como un proyecto del SNP", sin embargo -agregó- el fervor por la escisión avanzó cuando "se transformó en un proyecto del país", "cuando no fue un proyecto de un partido sino de un movimiento" por la independencia.

"Para que una independencia triunfe necesita representar a más de un partido, a más de una opinión, tiene que representar a la nación, no los puntos de vista de un solo partido político", insistió el que fuera ministro principal de Escocia entre 2007 y 2014.

"Esa es la lección del 2014", admitió Salmond, quien explicó cómo el espíritu independentista pasó de contar con apenas el 30 % de apoyo popular en 2012 al 45 % hacia el 2014.

SALMOND CREE QUE UNA GRAN MAYORÍA AYUDARÁ A LA INDEPENDENCIA

El político está a favor de empezar a negociar con el Gobierno del conservador Boris Johnson sobre una segunda consulta -ya que es el Ejecutivo central el que debe autorizarla y después ha de ser aprobada por el Parlamento británico- nada más formarse el nuevo Parlamento de Holyrood, dada la "urgencia" ante la crisis por la pandemia.

La actual ministra principal, Nicola Sturgeon, en cambio, se inclina por esperar a 2023 para hablar con Westminster (Londres).

"Tenemos una gran oportunidad de una supermayoría", que puede "cambiar el equilibrio de poder", puesto que ya no será el primer ministro, Boris Johnson, frente al SNP de Sturgeon, sino Johnson frente a varias formaciones que apoyan la independencia.

Salmond calcula que, de los 129 escaños que tiene el legislativo de Holyrood, hasta más de 80 asientos pueden ir a los tres partidos que respaldan la escisión -el SNP, los Verdes y Alba-.

Actualmente, el SNP tiene 61 escaños, seguido de los conservadores, con 30; los laboristas, con 23; el Partido Verde Escocés, con 5, y resto para otras formaciones.

El político, de 66 años, dijo que un sondeo sobre intención de voto hecho hoy, del que no aportó mayores detalles, otorga al SNP 63 escaños en los comicios de mayo, mientras que los "tories" sacarían 26, los laboristas 20, los liberal demócratas 5, los Verdes 10 y Alba 5.

Salmond lanzó su formación en marzo tras la batalla interna que ha mantenido con Sturgeon, después de que el ex líder del SNP fuese denunciado por dos trabajadoras por acoso sexual -absuelto ya por la Justicia- y después acusase a la sucesora de haber aprovechado el escándalo para perjudicar su reputación política.

"ESCOCIA NO ES CATALUÑA", "ESCOCIA ES ESCOCIA", DICE SALMOND

Aunque en otras oportunidades se ha referido a la situación en Cataluña, Salmond no quiso hacer comparaciones con esa comunidad autónoma española, al afirmar que "Escocia no es Cataluña, no es Irlanda, no es Noruega. Escocia es Escocia".

Escocia tiene una historia particular, su economía y sus arreglos constitucionales, por lo que hay "una particular oportunidad en estas elecciones" de "ir hacia la independencia de Escocia", dijo.

Para Salmond, hay una "urgencia" de materializar la escisión tras el "caos" creado por el Brexit, como los obstáculos en las exportaciones o la violencia en Irlanda del Norte.

"La prioridad para Escocia no es política en este momento, sino económica", insistió el ex ministro principal, que está a favor de que su región vuelva al área económica europea.

Viviana García