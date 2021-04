Rocío Flores, más sincera que nunca, confiesa cómo se encuentra en estos momentos

10/04/2021 ROCÍO FLORES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 14 (CHANCE)



De nuevo en Málaga acompañada por su familia después de dos semanas en Madrid en los que ha debutado como colaboradora televisiva, Rocío Flores intenta retomar su día a día soportando estoicamente la presión mediática en el día en el que se han publicado, en los diarios 'ABC' y 'El Mundo' respectivamente, el informe médico que demuestra que Rocío Carrasco intentó quitarse la vida ingiriendo 39 pastillas, y la desgarradora declaración de su madre ante la jueza tras demandar a Antonio David Flores por maltrato psicológico continuado en el año 2017.



Confesando que está "cansada pero contenta porque tenía muchas ganas de verlos a todos" y señalando que está "feliz aunque nerviosa" en su nueva faceta televisiva, Rocío prefiere no revelar cómo ha sido el reencuentro con su padre en uno de los momentos más complicados para él después de la documentación que ha salido a la luz y que no le deja en muy buen lugar.



Muy seria, Rocío evita pronunciarse acerca de la filtración de la desvastadora declaración judicial en la que su madre, destrozada, describe el infierno que ha vivido en los últimos años por el presunto maltrato psicológico de Antonio David, que le ha llevado incluso a intentar quitarse la vida. "No tengo nada que decir", ha asegura sin poder disimular su abatimiento.



Y es que, aunque intenta mantener el tipo, Rocío no puede evitar confesar cómo está: "Pues estoy". Sin duda unas palabras de lo más reveladoras que reflejan que, a pesar de seguir adelante con su día a día y de haber debutado como colaboradora en televisión, estos están siendo los momentos más complicados de su vida.







- ¿Estás? Y en el programa, ¿qué tal tu estreno con nosotros?



- Nerviosa, pero feliz.



- Estamos muy contentos de tenerte.



- Gracias.



