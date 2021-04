Pilar Rubio cumple con su sección de 'El Hormiguero' desde casa por la Covid-19

01/01/1970 Pilar Rubio posa en photocall durante la presentación de la firma de cosmética y joyerá 'Cristian Lay' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Tras el positivo por Covid-19 de Sergio Ramos, Pilar Rubio se queda en casa cumpliendo con la cuarentena por precaución y lo hace sin perder las ganas de cumplir con su sección en 'El Hormiguero'. Con un look de lo más llamativo con peluca naranja inlcuida, Pilar asegura que tanto ella como sus cuatro hijos son negativos: "Yo estoy bien, los niños están bien, todos negativos así que muy bien. Estoy un poco frustrada por no salir pero bueno".Explicando cómo están llevando ellos el confinamiento en casa con un positvo aislado, Pilar bromea sobre la situción de Sergio: "Sergio está en una habitación encerrado pero los niños han cerrado con llave por fuera y no encontramos las llaves. Él esta muy bien, fuera de bromas, está muy bien". Muy pendiente de su marido, Pilar explica cómo están haciendo en su casa para poder llevarle la comida: "Tenemos unos protocolos, yo me pongo hasta tres mascarillas y guantes, hay veces que me pongo la pantalla también, yo no quiero pillarlo, tengo mcuhas cosas que hacer" reconoce la colaboradora del programa.