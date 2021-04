Perú.- Castillo promete nacionalizar el principal yacimiento de gas de Perú y "rescatar los recursos estratégicos"

14/04/2021 El candidato presidencial peruano Pedro Castillo POLITICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El candidato presidencial Pedro Castillo, que se enfrentará a una segunda vuelta electoral tras vencer en las generales del domingo, ha prometido nacionalizar el principal yacimiento de gas de Perú, Camisea, así como "rescatar los recursos estratégicos del país".



"Nos ratificamos para que, en el marco de una nueva Constitución, rescatemos los recursos estratégicos del Perú. Que el gas de Camisea sea para los peruanos, hay que nacionalizarlo", ha afirmado este martes el candidato en una conferencia de prensa en el departamento de Cajamarca , informa Canal N.



Castillo, que ha sido la gran sorpresa de estas elecciones y que se enfrentará a Keiko Fujimori por ocupar el Palacio de Miraflores, ha subrayado que el orto, la plata, el uranio, el cobre y el litio "tienen que ser para los peruanos", ya que "es necesario que los niños ya no tengan un futuro incierto".



También ha agradecido el apoyo que recibió su partido, Perú Libre en las elecciones, tanto en las presidenciales como en las parlamentarias, ya que consiguió 32 escaños en el Congreso. A estos congresistas elegidos, "los vamos a direccionar para que no piensen en una curul, sino en ustedes", ha adelantado el candidato.



Camisea, en el departamento de Cuzco, es el mayor yacimiento de gas del país andino, con una reserva de 29,5 trillones de metros cúbicos, y en la actualidad es explotado por un consorcio privado liderado por la transnacional Pluspetrol.



Por otro parte, Castillo se ha mostrado abierto a dialogar con todos los partidos políticos de cara a la segunda vuelta electoral para hacer frente al fujimorismo. Asimismo, ha convocado "a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al gran empresariado a que nos sentemos a conversar, que no se asusten".