Matthew McConaughey, listo para cumplir un sueño con el estreno de su equipo de fútbol

El actor estadounidense Matthew McConaughey, ganador del premio Óscar, aguarda expectante el debut este fin de semana del Austin FC en la liga de fútbol norteamericana (MLS), con el que cumplirá el sueño de "construir un equipo deportivo".

La estrella de Hollywood es dueño minoritario de esta franquicia de expansión de la MLS, en la que ocupa el cargo de "ministro de cultura" para ayudarla a representar con éxito a la ciudad texana en la que vive desde su juventud.

El martes, en una videoconferencia con periodistas, McConaughey dijo que su participación en el Austin F.C. materializa la ambición de toda una vida de ayudar a lanzar una franquicia deportiva.

"No estoy interesado en ser una mascota", recalcó el intérprete, de 51 años. "Siempre he soñado con estar en el nivel base y ayudar a construir un equipo".

"Siempre he estudiado y apreciado las grandes organizaciones que han triunfado y perdurado, ya sean los All Blacks en rugby o los New England Patriots en football americano", explicó.

Fundado en 2018, el Austin F.C. debutará en la MLS el sábado en la cancha del Los Angeles FC que lidera el delantero mexicano Carlos Vela.

La franquicia texana tiene previsto inaugurar el 19 de junio su nuevo estadio Q2 de 20.500 asientos. El club ya ha vendido todos los 15.500 abonos mientras otros 15.000 aficionados están en la lista de espera.

McConaughey cree que este interés refleja la arraigada pasión por el fútbol en la capital de Texas, la ciudad grande de más rápido crecimiento actualmente en Estados Unidos, según las cifras del censo publicadas en marzo del año pasado.

- "Era el momento" -

"Austin ya era una ciudad de fútbol antes del Austin F.C.", explicó McConaughey.

"Es una ciudad muy diversa. Cada día se mudan aquí 150 personas. Es una ciudad que está en marcha. El fútbol es el juego del mundo y tenemos gente de todo el mundo en nuestra ciudad, que nunca ha tenido un equipo al que animar. Era el momento", defendió.

McConaughey explicó que su rol como "ministro de cultura" será ayudar a garantizar que el club refleje la cultura de la ciudad.

"Para un equipo que va a representar a la ciudad de Austin, tengo que estar ahí como alguien que conoce muy bien Austin, para que ambos sean reflejo del otro", dijo. "En cualquier noche en el estadio, se debe sentir, oler y saber como lo mejor de Austin, Texas".

No obstante, McConaughey quiere ser cuidadoso en el manejo de las expectativas para la temporada inaugural.

"¿Cuánto éxito podemos tener en el primer año? Ya lo veremos", señala. "Pero no hemos construido el Austin FC en un día, y no vamos a ser una moda".

"Esto es el principio. Se ha plantado la semilla y queremos ser un roble grande y fuerte. Es una guerra de 100 años. Tenemos una visión a largo plazo", asegura.

El equipo texano tiene como director deportivo a Claudio Reyna, exjugador internacional estadounidense, y entre su joven plantel se cuenta el venezolano Daniel Pereira, elegido con el número uno del Draft de 2021 de la MLS.

McConaughey tampoco quiso pronunciarse sobre cómo un campeonato con el Austin FC podría compararse con sus reconocimientos en la gran pantalla, que incluyen un Óscar al mejor Actor en 2014 por su actuación en "Dallas Buyers Club".

"Déjenme pasar por algo de sangre, sudor y lágrimas primero", dijo. "Déjenme pasar por una o varias temporadas. Pérdidas. Ganancias. Subidas. Bajadas. Y luego llegar al final y levantar un trofeo, entonces podré decirles cómo me siento".

