La Real recupera a Guridi para intentar ganar al Sevilla tres años después

Jon Guridi (d). EFE/EPA/PETER POWELL/Archivo

San Sebastián, 14 abr (EFE) La Real Sociedad comenzó este miércoles a preparar su partido ante el Sevilla, con bajas muy importantes y la recuperación de Jon Guridi para buscar un triunfo que se resiste desde hace más de 3 años.

Una Real que no podrá contar con Mikel Merino, David Silva y Asier Illarramendi en su centro del campo y pierde casi seguro al lateral Aihen Muñoz y al delantero Martín Merquelanz, no parece en la mejor disposición de frenar a uno de los mejores equipos esta temporada como es el de Julen Lopetegui.

La buena noticia para Alguacil vino hoy con la recuperación de Jon Guridi, que se entrenó con normalidad en Zubieta, y que en un panorama dominado por las ausencias concede un balón de oxígeno al técnico de Orio, que tuvo que improvisar en los dos partidos anteriores para conformar un centro del campo mínimamente reconocible.

Los sevillistas no pierden ante la Real desde diciembre de 2017 (3-1) aunque el equipo txuri urdin mejora levemente cuando los partidos son, como el de este domingo, en San Sebastián.

Dos empates y el triunfo en 2017 son los últimos resultados en Anoeta, ahora Reale Arena, que contrastan con las 4 derrotas consecutivas en sus visitas al estadio del barrio de Nervión.