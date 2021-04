La Misión de la OEA en Bolivia dice que la integración del TSE da "garantía" a los comicios

Una mujer vota, el 11 de abril de 2021, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 14 abr (EFE).- La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su informe sobre el balotaje en cuatro departamentos de Bolivia en el que destacó que la actual integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) "brinda garantía" a la organización de los comicios.

"La misión constata que la actual integración del Tribunal brinda confianza y garantía a la organización de los comicios", según un comunicado de la OEA publicado en su sitio de internet con el que dio por concluido su proceso de observación de las elecciones subnacionales.

Los observadores de la OEA llegaron a Bolivia el 3 de abril para la segunda vuelta en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Pando y Tarija y así dar continuidad a la misión en la primera vuelta de las elecciones regionales y municipales del 7 de marzo pasado.

Asimismo, la misión saludó "a los candidatos y actores políticos que reconocieron su derrota", que fueron los aspirantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) a los que no les alcanzó a para quedar con alguna de las cuatro gobernaciones en liza.

"Los Tribunales Electorales Departamentales dieron seguimiento a la transmisión de la llegada de actas en vivo por plataformas" digitales, por lo que la MOE consideró en su comunicado que "este tipo de medida fomenta el acceso a la información y brinda confianza y transparencia al proceso".

Finalmente, la MOE-OEA verificó que la segunda vuelta electoral "estuvo marcada por un avance rápido en el cómputo de actas".

Y reiteró su recomendación a la autoridad electoral de que se desarrolle "un sistema de difusión de resultados preliminares, para así poder brindar a la población información confiable y expedita durante la noche de la elección".

Los resultados finales en Chuquisaca dieron la victoria a Damián Condori con el 57,3 % ante el 42,6 % del candidato del MAS Juan Carlos León, mientras que en Tarija venció Óscar Montes con el 54,4 % ante el 45,5 % del postulante oficialista Álvaro Ruiz.

En Pando el ganador es Regis Richter con el 54,6 % ante el oficialista Miguel Becerra que obtuvo el 45,3 % y en La Paz Santos Quispe obtiene 55,2 % de votos ante el 44,7 % del masista Franklin Flores.

La OEA también resaltó "la participación electoral boliviana, que sigue siendo una de las más altas de la región" sin embargo, para esta segunda vuelta se registró menos afluencia de votantes.

La presencia de la OEA en los comicios bolivianos no es bien recibida por el oficialismo que acusa al organismo internacional de complicidad en el presunto "golpe de Estado" contra Evo Morales que en 2019 se vio forzado a renunciar a la Presidencia tras casi 14 años de gestión.

Incluso, al igual que en las pasadas elecciones subnacionales del 7 de marzo, el presidente boliviano, Luis Arce, no asistió a la inauguración del proceso electoral por la presencia de la misión de observación de la OEA.

Un informe de la OEA señaló que en las elecciones de 2019 se registraron "operaciones dolosas" que alteraron "la voluntad expresada en las urnas".