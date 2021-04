Kiko Rivera asegura que pronto nos enteraremos del requerimiento notarial a su madre

14/11/2020 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 14 (CHANCE)



Kiko Rivera ya ha puesto en marcha las acciones legales pertinentes para pedir explicaciones a su madre, Isabel Pantoja, por los tejemanejes que ha realizado en el pasado con la herencia de su padre y a su tío Agustín Pantoja sobre lo que hizo con sus poderes cuando la tonadillera ingresó en prisión. Todo se ha puesto en marcha y ya le ha llegado a la cantante el requerimiento notarial en el que su hijo le exige explicaciones.



Hemos visto al dj y le hemos preguntado por cómo se encuentra tras haber tomado por fin la decisión de enviar un requerimiento notarial a Isabel Pantoja y nos ha confesado que: "Yo creo que prontito os enteraréis, yo no puedo decir nada más". El hijo de la tonadillera se muestra esperanzado en su lucha por su parte de Cantora y asegura que: "Bueno, las cosas llegan cuando llegan".



En cuanto a cómo continúa la venta de la fina, Kiko Rivera esquiva el tema: "Voy a recoger a mis hijas al cole, por fa". De esta manera está claro que el dj no quiere hablar de lo que no le interesa, pero sí que nos demuestra que está feliz por haber iniciado el procedimiento legal para pedirle explicaciones a su madre y a su tío Agustín. Tendremos que estar muy atentos a los próximos días para saber cómo evoluciona este conflicto.