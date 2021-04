Keiko Fujimori dice que Perú debe ser país del "primer mundo, no Corea del Norte"

La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori, afirmó este miércoles que quiere que Perú sea un país del "primer mundo, no Corea del Norte", al exponer sus diferencias con el izquierdista Pedro Castillo, a quien se enfrentará en un balotaje en junio.

"Yo propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte", dijo la candidata derechista, marcando distancia con Castillo, quien dio la sorpresa el domingo al conseguir el primer lugar en el escrutinio de la primera vuelta electoral.

El maestro de escuela rural y la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) consiguieron 19,07% y 13,37% de los votos, respectivamente, en una primera vuelta que contó con un récord de 18 candidatos y ningún favorito. La oficina nacional electoral (ONPE) ya escrutó el 99,45% de los votos.

"El oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases, del odio y la confrontación. Es su decisión", afirmó Keiko, agregando que ella propone un "reencuentro de los peruanos", después de 20 años de "crítica, confrontación, odio, venganza" desde la renuncia de su padre a la presidencia.

"Los resultados de la ONPE son muy claros. El señor Pedro Castillo y yo vamos a iniciar la segunda etapa. Uno de los dos será el próximo presidente del bicentenario de nuestro país", el próximo 28 de julio (día del cambio de mando), indicó Keiko Fujimori.

"Tengo la fortaleza, la experiencia, después de todo lo que me ha tocado vivir, para servir y guiar a nuestra patria como la próxima presidenta del Perú", agregó en su primera aparición pública desde el domingo, cuando todavía no estaba claro que ella sería la rival de Castillo en este balotaje que amenaza con polarizar a Perú.

La candidata de 45 años comenzó su exposición ante la prensa leyendo un pasaje de la Biblia y mostró un tono conciliador que contrastó con el estilo belicoso de sus campañas de 2011 y 2016, en las que fue derrotada en sendos balotajes por Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Keiko Fujimori había mostrado por primera vez un tono conciliador a fines de 2020, cuando retomó su carrera política después de permanecer 16 meses en prisión preventiva por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que salpicó a cuatro expresidentes peruanos.

"A los que me siguen les pido: no ataquen a los seguidores de Pedro Castillo. Ellos merecen todo nuestro respeto, son peruanos", dijo. "No caigamos en ese facilismo de la campaña del miedo", "esto va a ser un debate de ideas", añadió.

Fujimori, quien quedó en libertad en mayo de 2020 con medidas cautelares, informó que sus abogados solicitaron a la justicia que la autorice a salir de Lima para hacer campaña en provincias de cara al balotaje del 6 de junio.

