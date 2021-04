Isaac, de 'LIDLT', asegura tener mucho cariño a Marina

21/03/2021 ISAAC TORRES. MADRID, 14 (CHANCE) Hemos hablado con Isaac, uno de los principales protagonistas en la última edición de 'La isla de las tentaciones' y nos ha confesado que se arrepiente de haberle hecho sufrir a Marina, a la que le faltó el respeto teniendo un romance con su amiga Lucía: "La vida me está tratando bastante bien. Lo que no aguanto es hacer daño a otras personas y creo que lo he hecho, a Marina". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hemos hablado con Isaac, uno de los principales protagonistas en la última edición de 'La isla de las tentaciones' y nos ha confesado que se arrepiente de haberle hecho sufrir a Marina, a la que le faltó el respeto teniendo un romance con su amiga Lucía: "La vida me está tratando bastante bien. Lo que no aguanto es hacer daño a otras personas y creo que lo he hecho, a Marina".



A pesar de reconocer que no se ha portado bien con Marina, parece que el exconcursante no considera que le haya sido desleal: "No me arrepiento de haber hecho lo que he hecho porque es lo que me nacía. Podía haber sido peor y seguir con ella y ponerle los cuernos" y asegura que lo que queda entre los dos es: "cariño, hemos estado muy bien ocho meses viviendo juntos. Para mí es una persona importante".



En cuanto al nuevo canal de Mtmad que se ha abierto Lucía, Isaac se alegra porque considera que es una chica que tiene valía para hablar con su público: "a mi me encanta, ella es una chica súper expresiva, la gente la quiere mucho y va a dar mucho que hablar en su canal".



Además, nos ha desvelado que se está enamorando de Lucía: "Su forma de ser. Estoy en el proceso. Su forma de ser me encanta. Es súper buena y me genera mucha ternura que al final para tener una relación sólida las bases son fundamentales" aunque también asegura que no se lo están poniendo fácil terceras personas: "Si, hay gente que intenta meter mierda, pero como tenemos tanta confianza y hemos sido siempre tan claros entre nosotros tiramos con todo".