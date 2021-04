Intensa venta de Coinbase tras debut golpea avance del bitcóin

(Bloomberg) -- La muy esperada cotización directa de Coinbase Global Inc. había provocado un frenesí en la demanda de todos los activos criptográficos. Una caída poco después de su debut afectó la euforia.

El bitcóin retrocedió desde un máximo histórico después de que el mayor intercambio de cifrado de Estados Unidos cayó más de 15% desde su precio de negociación inicial. Abrió a US$381 por acción en su cotización directa poco antes de la 1:30 p.m. en Nueva York y alcanzó un máximo de US$429 en los primeros 10 minutos de negociación antes de bajar. A las 3:30 p.m. se negociaba con una baja de 12% a US$334. El bitcóin cayó a su mínimo de la sesión cuando Coinbase revirtió su rumbo, y bajó un 2% a US$62.000.

Se espera que la cotización en bolsa de Coinbase acerque aún más los tokens hacia el sector tradicional de inversión, exponiendo a legiones de compradores potenciales a la clase de activos digitales que se han convertido en una industria de US$2 billones en poco más de una década. El bitcóin, la criptomoneda original y más grande, está valorada en más de US$1 billón, con un alza de más de 800% en el último año.

Coinbase está valorada en US$64.000 millones, como se esperaba, valor similar al de la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York. Dado su tamaño y visibilidad, es probable que Coinbase sea popular entre los fondos de capital gestionados activamente, particularmente entre los administradores de crecimiento, lo que esencialmente convierte a una gran cantidad de tenedores de renta variable en inversionistas pasivos en activos criptográficos.

La creciente aceptación generalizada de las criptomonedas ha estimulado al bitcóin a un repunte de 120% desde diciembre, además de elevar otros tokens a niveles récord. Eso a pesar de las persistentes preocupaciones sobre su volatilidad y utilidad como método de pago. La atención de los reguladores está a punto de intensificarse con la conversión de Coinbase en una empresa que cotiza en bolsa.

Nota Original:Coinbase Selloff After Trading Debut Spills Into Bitcoin Rally

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.