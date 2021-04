Guatemala.- Enfrentamientos frente al Congreso de Guatemala ante el juramento de jueces del Tribunal Constitucional

28/01/2021 Imagen de archivo de protestas en Guatemala POLITICA MIGUEL JUAREZ LUGO/ZUMA PRESS



Un grupo de manifestantes ha intentado cruzar el cerco policial establecido alrededor de la sede del Congreso en Guatemala para mostrar su rechazo al juramento de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, lo que ha provocado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.



Este martes, entre polémicas, el Congreso ha juramentado a siete de los diez magistrados del Tribunal Constitucional para el período 2021-2026. Los tres que han prestado juramento lo han hecho en representación de los organismos del Estado.



Leyla Lemus por el Ejecutivo, Dina Ochoa por el Legislativo y Roberto Molina Barreto por el Judicial.



No obstante, ha quedado pendiente el juramento de dos de los jueces, por una parte el representante del Colegio de Abogados, Néster Vásquez, y del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Gloria Porras, por acciones legales pendientes de resolver.



El Congreso ha impugnado estos dos nombramientos, y mientras que la impugnación de Vásquez ya se conocía, la de Porras se ha comunicado durante la sesión de este martes.



También los manifestantes que se han congregado a las afueras del Congreso se han pronunciado contra el nombramiento de Porras, tal y como recoge 'La Hora.



"No venimos a quemar al Congreso, no nos interesa si ponen a un diputado o ponen a un magistrado ni siquiera venimos en apoyo al relajo que ellos puedan tener en relación a los magistrados al Tribunal Constitucional. La Constitución y la Ley se deben respetar. Si Gloria Patricia Porras tiene antejuicios pendientes, no tiene porqué asumir hoy una magistratura", ha detallado uno de los manifestantes.



Ante la decisión de no juramentar a Porras, se ha criticado que este mismo caso sucedió con el polémico exjuez Mynor Moto, quien fue juramentado con una impugnación pendiente, aunque nunca llegó a tomar posesión.



La juramentación de los magistrados del Constitucional ha estado envuelta en polémicas, ya que se han interpuesto un total de 19 impugnaciones en contra de la designación de diversos jueces.