Fútbol/Champions.- Nacho: "Militao y yo estamos aquí por algo"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El jugador del Real Madrid Nacho Fernández se reivindicó este miércoles una vez más con una gran actuación ante el Liverpool (0-0), que dio el pase a semifinales de la 'Champions League', y recordó que tanto Militao como él están en la primera plantilla merengue "por algo".



"Me veo en el mejor momento de mi carrera", dijo Nacho a Movistar. "Sabíamos que teníamos una ventaja buena de la ida, pero también sabíamos que ellos nos iban a apretar y empujar. Creo que hemos sabido sufrir, hemos estado espectaculares defensivamente y arriba no estuvimos tan a gusto como en la ida. Es normal, defendimos un resultado tan bueno como el 3-1", analizó.



Preguntado por su buena actuación y la de Militao, ambos sustitutos de los lesionados Ramos y Varane, el canterano merengue no se extrañó. "Militao y yo estamos aquí por algo, somos jugadores de la primera plantilla. Tenemos condiciones de sobra para jugar partidos como el de hoy. Llevamos tres partidos juntos y hemos rendido bien. Estoy contento por mí y por el equipo sobre todo", agregó.



"Es una temporada atípica, no te da tiempo casi a saborear las victorias y físicamente nos veo como otros años, pero ganando y pasando de ronda las cosas se ven más fáciles y esto te da motivación para lo que viene", manifestó Nacho, que destacó la "confianza" y el "carácter" del equipo.