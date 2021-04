Fútbol/Champions.- Klopp: "Hoy no hemos perdido la eliminatoria, la perdimos en Madrid"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, lamentó la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2020-21 tras caer a manos del Real Madrid, después del 0-0 en Anfield y el 3-1 en la ida, y recordó que fue en la capital de España donde perdieron buena parte de sus opciones para seguir con vida.



"Esta noche no perdimos la eliminatoria, obviamente la perdimos en Madrid, eso está claro, ese partido de fuera de casa no fue lo suficientemente bueno para pasar. Y el tercer gol en Madrid fue una verdadera decepción", indicó el alemán al hacer un balance de los dos duelos con el conjunto español.



Respecto al choque de vuelta, que terminó con el 0-0 inicial, Klopp dijo que comenzaron "muy bien el partido". "Obviamente podríamos haber marcado temprano, pero no lo hicimos. Entonces logramos jugar bien, diría que mucho mejor, pero no fue suficiente para lograr el 1-0", añadió.



"Entre la experiencia del Real Madrid y la situación en la que tienes que perseguir un partido, que tienes que marcar sí o sí, obviamente se puso cada vez más difícil. Ellos controlaron el juego e incluso tuvieron sus propias oportunidades de contraataque", afirmó.



"Pero -obviamente- lo que vimos esta noche, sumado a otra buena actuación, creo que nos hubiera dado una mejor oportunidad de pasar. De todos modos, una buena actuación sin marcar no es suficiente en esta eliminatorias y ante grandes equipos", dijo.



"Tenemos que estar en esta competición la próxima temporada. Somos el Liverpool y nos encanta esta competición. Es muy importante para nosotros", sentenció Klopp.