Fútbol/Champions.- Edin Terzic: "No hemos tenido suerte con el arbitraje"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Borsussia Dortmund, Edin Terzic, felicitó al Manchester City por su pase "merecido" a semifinales de la Liga de Campeones, pero también lamentó mala suerte con el arbitraje esta semana, al referirse al penalti que supuso el empate que trajo finalmente la derrota (1-2) de los alemanes.



"Estamos decepcionados. El City jugó muy bien en los dos partidos y merece pasar a semifinales. En cualquier caso se trataba de pasar, es lo que cuenta y no merecerlo", dijo en declaraciones tras el partido, que recoge la web oficial del club.



El técnico se refirió al penalti señalado por el español Del Cerro Grande que les costó el 1-1, con una mano de Emre Çan que entiende que no puede ser sancionada. "Fastidia haber concedido esos dos goles. Nos han dicho durante toda la temporada que si el balón golpea en tu mano después de dar en tu cabeza no es penalti", afirmó, recordando también que en la ida hubo polémica.



"No tuvimos suerte con las decisiones del árbitro durante estos siete días. El empate con sacó del rumbo. Quisimos mantener el partido igualado y lo hicimos durante muchos minutos", terminó.