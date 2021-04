Fútbol/Champions.- Crónica del Borussia Dortmund - Manchester City, 1-2

El City espanta sus fantasmas en Dortmund



Los de Guardiola remontan (1-2) y avanzan a semifinales por primera vez con el técnico español



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Manchester City avanzó a semifinales de la Liga de Campeones al vencer (1-2) al Borussia Dortmund este miércoles en la vuelta de cuartos, gracias a los tantos de Mahrez y Phil Foden, que dieron la vuelta al de Bellingham en la primera parte para espantar los fantasmas de las últimas eliminaciones.



Los de Pep Guardiola, que se medirán con el Paris Saint-Germain en busca de la final, no fallaron en el Signul Iduna Park, dejando atrás las malas experiencias de Monaco, Liverpool, Tottenham y Lyon. Foden, artífice del 2-1 de la ida en el 90', hizo también el 1-2 en territorio alemán, un latigazo que despertó al Dortmund, demasiado tarde para buscar una semifinal que no pisan desde 2013.



El favoritismo del cuadro inglés ya valió de poco en la ida, con ese 2-1 disputado y con todo en el aire. En Dortmund, los fantasmas de las últimas eliminaciones en esta misma ronda aparecieron delante del City durante muchos minutos. En la primera parte pasaron pocas cosas, la más importante el gol alemán de Bellingham a los 15 minutos, en la única ocasión local.



Lo cierto es que el equipo de Guardiola tuvo tres ocasiones claras para al menos sacar el empate al descanso. En el minuto 25 De Bruyne recuperó un balón y lo mandó directo al larguero. Poco después, el esfuerzo de Foden valió otra buena ocasión para Mahrez y, en un saque de esquina con tres toques de cabeza en el área, el meta Hitz estuvo atento al último remate final de Zinchenko.



No tuvo el dominio de otras veces, ni fue el asedio de otras, pero el City fue mejor que un Dortmund que, sin Sancho por lesión y sin que apareciera Haaland, aprovechó la que tuvo. El potente ariete noruego sí lanzó la contra que se convirtió en el tanto de Haaland, pero no hizo más. En la segunda parte, el City espantó esos fantasmas gracias aun penalti inocente de Emre Çan.



Aunque dio antes con la cabeza, el brazo también tenía intención, además de estar estirado, de cortar el centro de Foden. Mahrez no falló en la pena máxima, su primer gol en Champions, y el City pasó a tener el billete a semifinales en su bolsillo. Los locales la tuvieron a balón parado, en un remate desviado por poco de Hummels y De Bruyne la tuvo en una gran jugada individual a la carrera.



En el córner, Foden fusiló el 1-2. Ahí quiso llegar más el Dortmund, pero ya con prisas y con un Haaland poco inspirado. Guardiola rompió su barrera europea desde que llegara a Mánchester para igualar el tope del club en busca de su temporada perfecta. El Borussia Dortmund se despide de Europa en un curso complicado en Bundesliga para volver a la Champions el próximo año. FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND, 1 - MANCHESTER CITY, 2. (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Rodri, Gundogan; De Bruyne, Mahrez (Sterling, min.88), Foden; Bernardo Silva.



BORUSSIA DORTMUND: Hitz; Morey (Tigges, min.81), Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Çan, Bellingham (Brandt, min.81), Dahoud (Hazard, min.75); Knauff (Reyna, min.68), Reus, Haaland.



--GOLES:



1 - 0, min.15, Bellingham.



1 - 1, min.55, Mahrez (penalti).



1 - 2, min.75, Phil Foden.



--ÁRBITRO: Carlos del Cerro Grande (ESP). Amonestó a Bellingham (min.40) por parte del Dortmund.



--ESTADIO: Signul Iduna Park.