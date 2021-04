Fútbol.- El recuento de las elecciones AFE seguirá suspendido hasta este jueves "por razones personales y médicas"

02/04/2020 Logo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) DEPORTES AFE



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El recuento de los votos de las elecciones a la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) seguirá en suspenso hasta este jueves a las 14 horas debido a las "razones personales" esgrimidas por el presidente de la Mesa Electoral y "médicas" de otros dos de sus miembros.



A pesar de que la Comisión Electoral solicitó este martes que se retomara el escrutinio "a la mayor brevedad posible" tras el anuncio de aplazamiento hasta el jueves "por agotamiento" e "indisposición" de un miembro de la Mesa Electoral, dicha comisión ha informado de que no se llevará a cabo antes de este 15 de abril a las 14:00 horas.



El presidente de la Mesa Electoral ha expuesto, informa AFE, "razones personales y razones médicas de otros dos miembros para no reanudar el recuento hasta el jueves 15 de abril de 2021 a las 14 horas, manifestando su compromiso personal con el buen fin de las labores de recuento en el día de mañana y señalando que acreditarán las causas que justificarían su imposibilidad de reanudar el recuento hasta ese momento".



Por contra, el secretario de la Mesa ha expresado su "plena disposición" desde este miércoles, a partir de las 12 horas, para la continuación del recuento de los votos de los dos candidatos, los exfutbolistas David Aganzo y Gaizka Toquero. Ambos han denunciado presuntas irregularidades en el proceso de recuento.



En otro comunicado, la Comisión Electoral trasladó este martes a la Mesa electoral su "máxima preocupación" por la suspensión durante tres días del escrutinio, y le recordó que el reglamento establece que el escrutinio "es único", por lo que "no" se suspendería salvo causas de fuerza mayor, de las que no tenía "constancia alguna".



Por ello, pidió que las labores se reanudaran "como muy tarde" a las 12 horas de este miércoles, pero éste no tendrá lugar hasta este jueves a las 14 horas.