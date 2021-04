Fiscal pide medidas para que Keiko Fujimori deje de incitar al odio contra él

La candidata presidencial Keiko Fujimori. EFE/ Juan Ponce Valenzuela/Archivo

Lima, 13 abr (EFE).- El fiscal José Domingo Pérez pidió medidas al Ministerio Público para que la candidata presidencial y denunciada por presunto lavado de activos, Keiko Fujimori, deje de incitar al odio contra él y su familia.

Pérez es el fiscal que ha formulado acusación contra Fujimori por lavado de activos y organización criminal, a raíz de los presuntos pagos recibidos en sus campañas de 2011 y 2016, y ha pedido 30 años de prisión contra ella, así como la disolución de su partido Fuerza Popular.

En una carta dirigida al coordinador del equipo especial del caso Lava Jato en la fiscalía, Rafael Vela, Pérez solicita que se adopten "medidas necesarias para evitar prosigan y escalen los actos de amenaza, provocación, incitación al odio y la violencia en contra mía y familia de parte de la acusada Keiko Fujimori Higuchi".

La presentación de la acusación contra Fujimori se hizo en plena campaña electoral, antes de los comicios generales celebrados el pasado domingo, y la candidata lo comentó en sus redes sociales.

"Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral", escribió Fujimori en su cuenta de Twitter.

Además la candidata, que quedó segunda en la primera vuelta con 13 % de votos y disputará la Presidencia con el postulante de extrema izquierda Pedro Castillo en junio próximo, agregó que "por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía".

El fiscal Pérez señaló que la declaración de Fujimori en su red social significa "una amenaza, provocación, incitación al odio y violencia en mi contra por el desempeño de fiscal que ejerzo en el equipo especial", dado que ha recibido mensajes intimidantes de sus seguidores.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) disputará en junio, por tercera vez, una segunda ronda presidencial frente a Castillo del partido Perú Libre, que ha alcanzado la más alta votación en los comicios del domingo, con 19 % de votos, al 97 % de actas procesadas.