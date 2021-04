Exportaciones de Perú crecieron a tasas de dos dígitos en el primer bimestre

las ventas al exterior registraron una variación positiva por sexto mes consecutivo, a pesar de que en febrero las autoridades peruanas decretaron un confinamiento en gran parte del país para frenar el avance de la segunda ola de contagios de coronavirus. EFE/EPA/ROBIN UTRECHT/Archivo

Lima, 14 abr (EFE).- Las exportaciones tradicionales y no tradicionales de Perú crecieron un 18,1 % y un 11,1 % en el primer bimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior, tras cerrar febrero con un valor en envíos de 4.193 millones de dólares, informó este miércoles el Banco Central de Reserva (BCR).

Así, las ventas al exterior registraron una variación positiva por sexto mes consecutivo, a pesar de que en febrero las autoridades peruanas decretaron un confinamiento en gran parte del país para frenar el avance de la segunda ola de contagios de coronavirus.

En los dos primeros meses de 2021, las exportaciones tradicionales sumaron un acumulado de 6.156 millones de dólares, un 18,1 % más que el mismo período del año previo, como reflejo del incremento en un 25,4 % de los precios de exportación.

También crecieron en un 11,1 % las ventas al exterior no tradicionales (aquellas que no son minerales e hidrocarburos) al alcanzar un acumulado de 2.467 millones de dólares.

DINAMISMO DEL SECTOR PESCA

En febrero, las exportaciones tradicionales ascendieron a 3.026 millones de dólares, un 19,1 % superior al mismo mes de 2020.

Por un lado, según indicó el BCR, este crecimiento responde al aumento de un 28,6 % anual de los precios de las exportaciones, especialmente de los metales y la harina de pescado.

Por otro lado, destaca el dinamismo de las ventas pesqueras y mineras, que incrementaron un 218,1 % y un 14,6 %, respectivamente.

Las exportaciones de productos agrícolas y de petróleo y gas natural, sin embargo, se desplomaron un 15,5 % y un 37,3 %, respectivamente, en el segundo mes del año en comparación con el mismo período de 2020.

VENTAS NO TRADICIONALES

Las ventas al exterior no tradicionales crecieron un 15,2 % en febrero, tras cerrar el mes con un valor en envíos de 1.167 millones de dólares, explicado por un repunte del 10,2 % en el volumen de exportaciones embarcadas.

En concreto, se registraron mayores ventas de uvas frescas en un 47,9 %, pota congelada (pescado), en 24,7 %, y mangos frescos, en 4,5 %.