Estrellas latinas brillan como futbolistas en el estadio de Beckham en Miami

El artista colombiano Tostao, del grupo ChocQuibTown, posa a su paso por la alfombra naranja del Neon Cup de fútbol de celebridades hoy, en el estadio Drive Pink (DRV PNK) del Inter Miami en Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera

Miami, 13 abr (EFE).- Los artistas urbanos Nicky Jam y Tainy capitanearon este martes un partido de 30 estrellas de la música latina en el campo de fútbol del Inter de Miami y horas antes de competir de nuevo en los Latin American Music Awards (Latin AMAs), que se entregan este jueves.

Entre los jugadores de este particular partido estaban los integrantes del cuarteto Piso 21, Sky Rompiendo, Llane, Julián Turizo, Tostao y Feid, todos ellos de Colombia.

Natanael Cano, llamado el rey de los corridos tumbados, representó a México, al igual que su compatriota Sofía Reyes, quien con la chilena Cami fueron las únicas mujeres en saltar a la cancha.

Entre los caribeños se destacaron Guayana y Rauw Alejandro, quien fue el que llegó más a la cancha del equipo de Tainy. De hecho fue el autor del único gol de su grupo.

Sin embargo, todos los esfuerzos del #TeamTainy fueron en vano y el equipo comandado por Nicky Jam arrasó con tres goles a uno.

El reguetonero estadounidense estaba tan contento que invitó a los presentes a desayunar el miércoles al restaurante que abrió esta semana en el centro turístico de Miami.

“Pancakes para todos mañana”, gritó emocionado.

Y no era para menos, pues el partido se transmitió en vivo por la plataforma de streaming Twitch, parte de Amazon, ante una audiencia total de más de 200.000 personas.

Y las estrellas en esta ocasión no fueron futbolistas sino artistas que representaban a buena parte de los países de habla hispana, entre los que se destacaron además Venezuela, la República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, entre otros.

“Quisimos organizar esto al aire libre, para evitar contagios de covid, pero celebrando la unión entre los artistas, el público y el deporte”, dijo a Efe el empresario musical Lex Borrero, uno de los organizadores del choque.

Neón 16, la empresa de Borrero y Tainy, fue la fuerza detrás del evento bautizado como la “Copa Neon 16”.

Antes del juego, jugadores y espectadores famosos desfilaron por una alfombra roja en la que demostraron su entusiasmo.

"Le agradecemos a (David) Beckham que nos haya dejado jugar acá. Casi le estamos estrenando su estadio", dijo Nicky Jam, en referencia a la casa del Inter de Miami, que no ha podido jugar con público, pues debutó durante la pandemia.

Los artistas volverán a encontrarse este jueves en los Latin American Music Awards, que se entregarán en la ciudad de Sunrise, situada al norte de Miami, y a la que llegarán como máximos favoritos los colombianos J Balvin y Karol G, que compiten ambos en nueve categorías.