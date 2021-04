Estados Unidos.- Powell (Fed) considera que la economía de EEUU está en un "punto de inflexión"

03/03/2020 Estados Unidos.- La Fed se muestra más optimista con la recuperación de EEUU, aunque alerta de que persisten los riesgos. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha asegurado que la economía del país norteamericano se encuentra en un "punto de inflexión" debido a las cada vez mejores perspectivas y la reapertura gradual en casi todo el territorio. ECONOMIA FED



WASHINGTON, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha asegurado que la economía del país norteamericano se encuentra en un "punto de inflexión" debido a las cada vez mejores perspectivas y la reapertura gradual en casi todo el territorio.



Durante su participación en un acto organizado por The Economic Club of Washington, Powell considera que la campaña de vacunación, la política fiscal y la aceleración de la reapertura por la eliminación de restricciones están empujando al alza la economía del país.



No obstante, Powell también ha alertado de que Estados Unidos todavía se enfrenta a posibles riesgos a la baja, como un retraso en las vacunas o que la pandemia genere un nuevo incremento en casos por las nuevas variantes surgidas.



En cualquier caso, Powell ha estimado que el país se está adentrando en un periodo de "crecimiento más rápido y mayor creación de empleo".



El banquero central ha repetido de nuevo que la Fed no tiene previsto subir tipos hasta que se cumplan tres condiciones: que la recuperación del mercado laboral se haya completado, que la inflación haya llegado al 2% y que esté en camino de superar ese 2% durante un tiempo.



"Buscamos que la inflación esté moderadamente por encima del 2% durante cierto tiempo", ha explicado Powell, atribuyendo esta decisión a que los precios han estado varios años creciendo por debajo del objetivo del banco central.