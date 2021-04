España.- Sánchez se reafirma: "La intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma"

14/04/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria, a 14 de abril de 2021, en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España). Durante el pleno, el Gobierno dará cuenta de los datos y gestiones realizadas durante el estado de alarma impuesto para contener la propagación del Covid-19. Asimismo, presentarán el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un proyecto que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis surgida por la pandemia del Covid-19. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Reclama "unidad", "coordinación" y "responsabilidad individual" para que la nueva fase tras el estado de alarma tenga éxito



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reafirmado este miércoles en que su "intención" es no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Eso sí, ha avisado de que "el éxito" de la nueva fase de lucha contra la pandemia del coronavirus que se abrirá después dependerá "de la unidad de todos", de la eficacia de la "coordinación" de todas las administraciones y de la "responsabilidad individual".



"La intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma", ha defendido durante la comparecencia que ha ofrecido este miércoles en el Pleno del Congreso para informar del desarrollo del estado de alarma y del Plan de Recuperación que ha diseñado el Gobierno y que remitirá próximamente a Bruselas para recibir los fondos europeos.



Sánchez ha defendido que esta "intención" del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma responde, como siempre, "al saber de los expertos y los científicos". Así lo ha asegurado, después de que comunidades autónomas y partidos le estén pidiendo prorrogar esta herramienta o bien diseñar un plan jurídico alternativo para poder seguir haciendo frente a la pandemia.



Según el presidente, el 9 de mayo será posible prescindir de esta herramienta porque la situación no es comparable a la que existía cuando se tuvo que recurrir a ella el pasado 25 de octubre, gracias sobre todo al avance de la vacunación.



MANTIENE SUS COMPROMISOS DE VACUNACIÓN



"En este trimestre vamos a acelerar intensamente el ritmo de vacunación", ha garantizado, antes de señalar que, gracias a ello, y a que también se va a intensificar la llegada de dosis, se va a cumplir el objetivo de tener vacunada al 70% de la población a finales de agosto.



Sánchez no ha hecho en este punto referencia a los últimos problemas que han surgido con la vacuna de Janssen, después de que esta compañía haya paralizado su distribución en Europa tras suspender Estados Unidos su administración por la detección de 6 casos de trombos en personas vacunadas con su inyección. No obstante, sí ha mencionado esta vacuna como una de las que el Gobierno tiene en cuenta en su plan de vacunación.



"AVISOS" DE LA CUARTA OLA



En todo caso, a pesar del ritmo de vacunación, Sánchez ha avisado de que no se puede "bajar la guardia" porque "el virus sigue ahí", y la cuarta ola del coronavirus ya ha dado "avisos estas semanas". "Por fortuna, en España de manera más leve que en otros países. Pero no nos podemos relajar justo cuando estamos al final del túnel", ha apostillado.



Sánchez ha dejado para el final de su intervención, de más de una hora, sus explicaciones sobre la "intención" del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, a pesar de las peticiones que ha recibido, por ejemplo, por parte del lehendakari Íñigo Urkullu, para que lo mantenga.



Según el presidente, si la incidencia que había en octubre cuando se decidió volver a declarar el estado de alarma era de 362 caso por 100.000 habitantes, ahora es de menos de 200 casos. Aunque ha pronosticado que esta semana se rebasará esta cifra, ha insistido en que "las circunstancias son distintas".



"Es evidente que contamos con más instrumentos, contamos con la vacuna y la aceleración de la vacunación nos ofrece mayores garantías de resistencia y superación", ha afirmado. "Pero lo digo una vez más, no podemos bajar la guardia y comportarnos como si el virus no existiera", ha enfatizado.



Eso sí, ha pedido "unidad", "coordinación" y "responsabilidad individual" para que la nueva fase que se abrirá tras el 9 de mayo, sin estado de alarma, tenga éxito, y no se retroceda en la lucha contra la padnemia.



"Queda un mes para que finalice el estado de alarma, para que el próximo 9 de mayo se ponga punto y final a esta situación jurídica excepcional. A partir de ese momento, el éxito va a depender de la unidad de todos, de la eficacia de nuestra coordinación y de la responsabilidad individual", ha defendido.



Durante su intervención, Sánchez ha querido defender ese sistema de cogobernanza entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas que en los últimos meses ha asumido la gestión de la pandemia y que, ahora también con la vacunación, está demostrando que "funciona", según el presidente.



Por otra parte, ha aprovechado su comparecencia para anuncia que, aunque decaiga el estado de alarma, el Gobierno sí prorrogará otras medidas del escudo social para hacer frente a la crisis social y económica derivada de la pandemia, en concreto, las moratorias de desahucios y alquileres.



Durante su intervención el presidente ha vuelto a presentar asimismo el Plan de Recuperación que ya desgranó este martes en una rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Minsitros, y que comenzó a esbozar el lunes en una conferencia.



"Es un plan ejecutivo, concreto, imprescindible y trascendental para la democracia de nuestro país", ha reivindicado. "Con este plan, España tiene un horizonte de salida", ha ahondado, tras señalar que esta estrategia es una oportunidad tan grande como la que supuso para España la entrada en la Unión Europea.



"DEMOCRACIA, CONSTITUCIÓN Y EUROPA"



Sánchez ha comenzado su intervención precisamente defendiendo que la respuesta a esta gran crisis que supone la pandemia pasa por "democracia, Constitución y Europa", tras reivindicar además el papel de la II República en el avance de la democracia, cuando se cumplen este 14 de abril 90 años de su proclamación.



Así, ha señalado las tres fechas que, a su juicio, hacen que España sea hoy "un gran país": el 14 de abril de 1931, cuando se proclamó la II República; el 6 de diciembre de 1978, cuando se aprobó la Constitución; y el 12 de junio de 1985, cuando se firmó el tratado de adhesión a la Unión Europea".