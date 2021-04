Ente electoral ratifica anulación de candidatura de político acusado de abuso

El ex candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, participa en una protesta hoy, frente al Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México. EFE/Carlos Ramírez

Ciudad de México, 13 abr (EFE).- El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ratificó este martes la anulación de la candidatura al Gobierno del estado de Guerrero del político Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan acusaciones de violación y abuso sexual, por no presentar gastos de precampaña.

En sesión extraordinaria ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del INE tomó la decisión con 6 votos a favor y 5 en contra.

"No cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampaña es una falta gravísima para la que se previó, incluso, una pena tan severa como la cancelación del registro de una candidatura", apuntó el presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante la discusión.

Dijo que no presentar dicho informe, además de "pretender obstaculizar la fiscalización" a cargo del INE "puede provocar como consecuencia un daño mayor en el sistema democrático" ya que falta a la rendición de cuentas y afecta directamente la equidad de la contienda.

Además, señaló que se están desplegando "estrategias de descalificación contra la autoridad electoral y a quienes las encabezan les decimos: el INE no caerá en las provocaciones".

En tanto, el consejero electoral Ciro Murayama dijo que confirmaban la sanción "porque la conducta fue grave" y expuso que eludir la rendición de cuentas, financiarse de manera opaca, querer engañar a la autoridad "tiene consecuencias".

Salgado Macedonio, quien representa al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el mismo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había adelantado que en caso de que no le regresaran su candidatura, recurriría nuevamente al Tribunal Electoral y de ser necesario la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La candidatura de Salgado Macedonio causó polémica desde su anuncio en diciembre debido a que acumula cinco acusaciones de violación y abuso sexual, según políticas de su propio partido (Morena, izquierda), incluyendo una menor de edad en 1998.

La suspensión de su candidatura no está relacionada con las acusaciones de abuso que pesan sobre su persona y a pesar de que su campaña está suspendida, Salgado Macedonio encabeza las encuestas a gobernador de Guerrero.

El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.