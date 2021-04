El volcán La Soufriere en San Vicente y las Granadinas sigue erupcionando

Fotografía sin fecha cedida por NEMO San Vicente y las Granadinas donde se muestra una vista del volcán La Soufrière en San Vicente y las Granadinas. EFE/Nemo Svg

San Juan, 14 abr (EFE).- El volcán La Soufriere, en el noroeste de San Vicente y las Granadinas, sur del Caribe, continúa erupcionando y ha generado nueva densidad piroclástica, informó este miércoles la Organización Nacional para el Manejo de Emergencias (NEMO, en inglés).

"Las explosiones y la caída de ceniza que las acompaña, de magnitud similar o mayor, es probable que continúen ocurriendo en los próximos días", agregó la NEMO a través de cuenta oficial en twitter.

El volcán, que comenzó a entrar en erupción la semana pasada, ha causado desde entonces el desalojo de unas 16.000 personas.

Tras el inicio de la erupción fueron movilizados cuatro cruceros al país para desalojar a muchos de los evacuados a varios países cercanos.

Sin embargo, ayer, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas, anunció que su población ya no será llevada a islas vecinas en los cuatro cruceros que arribaron al territorio caribeño para trasladar a los ciudadanos afectados.

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, dijo en una conferencia de prensa que muchas personas expresaron el deseo de permanecer en sus hogares en lugar de ser trasladadas, por lo que el proceso de evacuación se ralentizó y los cruceros, de momento, no son necesarios.

Gonsalves señaló que ya no se utilizarán grandes cruceros para evacuar a las personas de las áreas más afectadas por el volcán La Soufriere en erupción.

"Los cruceros están ahí, pero hoy tomamos la decisión de que debido a que el número de personas a evacuar no es tan grande optaremos por utilizar embarcaciones más pequeñas", indicó el jefe del Ejecutivo.

La NEMO indicó hoy que el último "gran evento explosivo" se registró el martes a las 22.48 hora local (02:48 GMT) lo que causó el descenso de flujos piroclásticos.

Los flujos piroclásticos son una mezcla de ceniza, fragmentos de piedras y gas producido por una erupción.

Además, de acuerdo con la Universidad de las Indias Occidentales (UWI, en inglés), en Trinidad y Tobago, que monitorea el volcán, los citados flujos han desembocado en el rio Rabacca, en la costa este de la isla

Tras el "evento explosivo" de anoche ha habido durante casi cinco horas "movimientos sismicos", agregó.

San Vicente y las Granadinas, con una población de 110.000 personas, no registraba actividad volcánica destacada desde el 13 de abril de 1979.

Una erupción explosiva de La Soufriere causó la muerte de más de mil personas en 1902.