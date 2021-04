EFE/EPA/Peter Powell

Redacción deportes, 14 abr (EFE).- Fede Valverde fue la solución de Zinedine Zidane a los problemas defensivos por la plaga de bajas que sufrió para encarar la eliminatoria ante el Liverpool, estrenando posición como lateral derecho en un esfuerzo doble del uruguayo, que se tuvo que infiltrar en un pie para poder ayudar al Real Madrid a firmar su pase a semifinales.

La defensa de circunstancias del Real Madrid brilló con luz propia en Anfield. Formada por un solo titular, Ferland Mendy, pero con un nivel muy alto en el centro de la defensa de la pareja Nacho Fernández y el brasileño Militao, y el sacrificio de Fede Valverde en una posición inédita.

Comenzó con dudas en el inicio arrollador del Liverpool que obligó a Thibaut Courtois a exhibir sus mejores virtudes en la portería, pero acabó imponiéndose en el duelo y secando a un tridente campeón de Europa como el formado por Salah, Mané y Firmino.

Esas mismas inseguridades las experimentó Valverde en una demarcación en la que no está acostumbrado a jugar. Con más perdidas de las que acostumbra en salida de balón, errático de inicio, intentando buscar su marca para no abandonar el carril, sufriendo los ataques por su zona, señalada por Jürgen Klopp como uno de los flancos por donde buscar la remontada.

Pero Fede se entonó con el paso de los minutos, a base de dar todo lo que tenía en un partido en el que se sacrificó por el Real Madrid. Y salió airoso en los 72 minutos que ocupó el lateral antes de pasar al medio centro, su posición natural. Jugó con el pie derecho morado por un fuerte golpe sufrido en el clásico que le hizo ser duda para la cita europea de Anfield.

De no haber sido un encuentro decisivo, habría sido baja pero Zidane además no podía contar con Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Sergio Ramos ni Raphael Varane en defensa. El uruguayo tuvo que infiltrarse la zona dañada y correr riesgos en el partido.

"No quería poner nada hasta que terminase el partido y seguro después me retes por publicarla, pero debo hacerlo igual porque es tu esfuerzo y nadie te regaló nada", escribió su pareja, la periodista Mina Bonino en redes sociales.

"Día y día pinchándote para estar firme y hoy cumpliste más que nunca. Sos nuestro orgullo", añadió mostrando la imagen del pie dañado de Valverde.

Zidane sentenció a Álvaro Odriozola, en perfectas condiciones para jugar y suplente sin el titular en el lateral derecho, Dani Carvajal, ni el invento que se asentó como sustituto, Lucas Vázquez. Acabó entrando al partido en sus últimos minutos para quitarse una espina y aportar en el pase a semifinales.

"He elegido esta opción hoy, empezar con Fede de lateral y ha hecho un buen partido. No es una posición en la que juegue mucho pero lo ha hecho muy bien", elogió Zidane a Valverde, la solución de urgencia en Anfield.