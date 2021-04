El presidente dominicano prohíbe hablar de reelección

En la imagen, el presidente Luis Abinader. EFE/ Orlando Barria/Archivo

Santo Domingo, 14 abr (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este miércoles que va a pedir expresamente a su partido que no debata ni promueva su reelección al cargo, que asumió el pasado agosto.

"Desautorizo a cualquier dirigente que lo haga", dijo Abinader en una entrevista a la radio Z101, después de que varias figuras del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) hayan comenzado a hacer campaña para que el gobernante aspire a la reelección en 2024.

El mandatario dijo que va a enviar una carta al presidente del PRM, Ignacio Paliza, "para que ese tema no se toque en ninguna reunión" de la formación.

Aclaró que esta cuestión no se ha debatido en el seno del partido, que tendría que modificar sus estatutos para permitir la reelección, y agregó que "en su momento se discutirá".

Asimismo, calificó como "una irresponsabilidad e insensatez" hablar de reelección cuando hace solo ocho meses que formó Gobierno tras ganar las elecciones en julio de 2020, y más en momentos en los que el país debe estar enfocado en vencer la pandemia y en la recuperar la estabilidad económica.

"Eso no es tema de debate, ni en el Gobierno ni en el partido", dijo categóricamente el presidente, que goza de popularidad y ganó las elecciones de 2020 en primera vuelta, sacando del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).