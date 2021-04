El incendio forestal del parque El Tepozteco, entre los 73 activos en México

Elementos de Protección Civil, combaten un incendio forestal, el 13 de abril de 2021, en el poblado de Tepoztlán, en el estado de Morelos (México). EFE/Tony Rivera

Ciudad de México, 14 abr (EFE).- El incendio en el parque nacional El Tepozteco, en el estado de Morelos, vecino de la Ciudad de México, se ubica entre los 73 incendios forestales activos en 21 estados del país, informó este miércoles la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del Gobierno mexicano.

El Conafor precisó que, en total, los incendios activos afectan a 15.838 hectáreas y estimó que de éstas unas 310 hectáreas han sido afectadas en El Tepozteco, conocido también por su zona arqueológica.

El incendio, que comenzó en el paraje Malinalapa del poblado de Santo Domingo, municipio de Tepoztlán, Morelos, comenzó el pasado domingo y hasta ahora no ha sido controlado.

En un comunicado, Protección Civil de México reportó, en su más reciente informe, que tras un vuelo de reconocimiento y evaluación el incendio se tiene controlado en un 70 %, mientras que se ha extinguido un 50 % del fuego.

Además, indicó que en la conflagración trabajan dos helicópteros de la Comisión Nacional del Agua, los cuales se encuentran disponibles y realizan traslado de personal y además está disponible un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El martes, la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo en conferencia que el siniestro de Tepoztlán "es una de las cinco conflagraciones más grandes de México" actualmente.

La Comisión Nacional Forestal precisó que de los 73 incendios forestales activos, que son atendidos por 3.895 combatientes, 22 incendios están liquidados, es decir, ya no representan un riesgo de propagación del fuego.

Además, reportó 14 incendios forestales en 11 Áreas Naturales Protegidas.

La Conafor recomendó a la población en general no hacer uso del fuego en zonas forestales y colindantes, ya que se pronostican altas temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes.

México registró 1.684 incendios forestales del 1 de enero al 11 de marzo, con una afectación total de 29.559 hectáreas, la tercera superficie más extensa en una década, según reportó la Conafor a inicios de este mes.