El gobernador de Puerto Rico pide al Congreso que la isla sea un estado más de EE.UU.

En la imagen, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. EFE/Thais LLorca/Archivo

Washington, 14 abr (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, abogó este miércoles por la aceptación del Estado Libre Asociado como un nuevo estado en Estados Unidos, durante una audiencia en la Cámara de Representantes.

"Durante años el Congreso ha ponderado la idea del estatus político de Puerto Rico, pero no ha actuado", dijo Pierluisi. "Las cosas son diferentes ahora: el 3 de noviembre los puertorriqueños votaron para resolver ese estatus".

En un referendo no obligante, el 52,5 % de los votantes apoyó entonces la opción de estadidad y, según Pierluisi, ahora al Congreso federal le toca decidir si acepta a Puerto Rico como el miembro 51 de la Unión.

"La opción fue por sí o por no a la estadidad", agregó Pierluisi, quien preside el Partido Nuevo Progresista. "Fue un referendo tal como otras entidades han tenido antes de convertirse en estado. Y la mayoría votó por la estadidad".

El Comité de Recursos Naturales, presidido por el representante Raúl Grijalva, demócrata de Arizona, tuvo la audiencia para discutir un proyecto de ley (H.R. 1522) que estipula la admisión de Puerto Rico en Estados Unidos, y otro (H.R. 2070) que "reconoce el derecho del pueblo de Puerto Rico para convocar una convención mediante la cual la ciudadanía ejercerá su derecho a la autodeterminación".

La representante Nydia Velázquez, demócrata de Nueva York y promotora de la ley H.R. 2070, argumentó que "el Congreso debe tomar la responsabilidad de entrar en un diálogo con el pueblo de Puerto Rico".

La iniciativa tiene el respaldo de al menos 76 demócratas en la Cámara de Representantes, incluidas Alexandria Ocasio-Cortez y Joseph Morelle, de Nueva York, y Marie Newman, de Illinois. En el Senado, este proyecto tiene el apoyo de Bob Menéndez, de Nueva Jersey.

"El proyecto de ley de autodeterminación no impone un resultado sino que permite la discusión plena del estatus, incluidas la estatidad, la libre asociación, la independencia", agregó el gobernador.

Según Pierluisi, la legislación H.R. 2070 ofrece un proceso que incluye "opciones que los puertorriqueños ya han rechazado".

"Esto es el epítome del colonialismo e ignora lo que el pueblo ya votó", añadió. "Le dice a los puertorriqueños cuál ha de ser el proceso para que expresen su autodeterminación".

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con cierto grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Esa condición divide a los puertorriqueños y mientras el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) plantea convertir a la isla en el estado número 51 de EE.UU., el opositor Partido Popular Democrático (PPD) aboga por perpetuar el estatus de Estado Libre Asociado.