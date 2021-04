El arzobispo de Santiago de Chile es dado de alta al recuperarse de la covid

El cardenal y arzobispo de Santiago de Chile, el capuchino español Celestino Aós. EFE/Alberto Valdes/Archivo

Santiago de Chile, 13 abr (EFE).- El cardenal y arzobispo de Santiago de Chile, el capuchino español Celestino Aós, de 76 años y cuyo contagio de covid-19 se confirmó el pasado 9 de abril, fue dado de alta este martes y seguirá su recuperación en casa, informó el Arzobispado de la capital.

Internado en el Hospital Clínico de la de la Pontificia Universidad Católica de Chile el pasado 10 de abril como medida preventiva, el prelado deberá seguir con su recuperación en su domicilio particular.

Por su parte, el obispo auxiliar de Santiago, Alberto Lorenzelli, de 67 años y quien, de acuerdo con el organismo eclesiástico, "se mantiene en situación de cuidado, pero con leves signos de mejoría", sigue hospitalizado.

Ambos prelados habían recibido las dos dosis de la vacuna contra la covid-19 antes de confirmarse la positividad de sus exámenes.

Aós fue nombrado cardenal por el papa Francisco en el consistorio del 28 de noviembre.

Chile sufre en estos momentos la arremetida de una segunda ola de covid-19, con más del 83 % de su población confinada y una campaña de vacunación masiva en desarrollo, medidas que no han logrado contener el alza de contagios durante las últimas semanas.

La pandemia sumó este martes 5.718 nuevos casos de covid-19 y 35 muertes y registró una tasa de positividad nacional (número de positivos por cada 100 pruebas) del 11 %, casi tres puntos superior a la del lunes.

El balance total desde el inicio de la pandemia el pasado marzo asciende así a cerca de 1,1 millones de infecciones, de las que 42.761 se encuentran en etapa activa, y 24.518 muertes, a las que habría que añadir casi 8.000 decesos sospechosos que no cuentan con la confirmación de un PCR.