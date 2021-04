EEUU.- Tercera noche consecutiva de protestas por la muerte del afroamericano Daunte Wright a manos de la Policía

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Las protestas se han sucedido por tercer día consecutivo a el municipio de Brooklyn Center, un suburbio de la ciudad de Mineápolis, para protestar por la muerte a manos de la Policía del joven afroamericano Daunte Wright el pasado domingo.



A pesar de que las concentraciones han sido pacíficas durante la tarde, cuando se ha puesto el sol han empezado los disturbios frente a la comisaría de Brooklyn Center, donde las fuerzas de seguridad han usado gas pimienta para dispersar a la multitud, que ha respondido lanzando botellas de agua y otro proyectiles contra los agentes.



Un toque de queda rige tanto en Brooklyn Center como en Mineápolis y St. Paul, informa CNN. El alcalde de este primer municipio, Mike Elliott, ha precisado que están llevando a cabo "un proceso interno para asegurarnos de que estamos siendo responsables de los pasos que debemos tomar", aunque de momento no han aceptado la renuncia del agente que disparó y mató a Wright.



La agente de la Policía que mató este domingo en Mineápolis al joven afroamericano ha sido identificada como Kim Potter y habría confundido su pistola con el táser, según se desprende de la cámara que llevaba la propia policía, que grabó lo ocurrido. Se ha abierto una investigación por parte de la Oficina de Detención Criminal de Minesota.



Potter, con 26 años de experiencia en la Policía, ha presentado este martes dimisión a través de un comunicado en el que ha querido destacar que ha servido como agente de policía "lo mejor" que pudo y que llegada esta situación "lo mejor" para la comunidad, el departamento y sus compañeros, es "renunciar de inmediato".



Este martes, en la primera entrevista televisada de los padres del joven afroamericano en ABC, estos han asegurado que "no pueden aceptar" la afirmación de la Policía de Minesota de que el disparo mortal que acabó con la vida de su hijo fue "accidental".



La Policía de Brooklyn Center publicó este lunes la grabación de la cámara de la agente de policía, en la que se ve a la agente aproximándose al vehículo Daunte Wright, de 20 años, y pidiéndole que salga del coche. Los agentes intentan maniatar a Wright, pero se zafa y se vuelve a meter en su vehículo.



Según la Policía, la agente que disparó a Wright habría confundido su pistola con el táser.



"Me gustaría que se hiciera justicia y que (Potter) rindiera cuentas por todo lo que nos ha quitado", ha pedido la madre de Wright, Katie Wright.



La muerte de Wright ha desatado protestas contra el racismo y la violencia policial, ya que en esa misma ciudad el año pasado murió el afroamericano George Floyd, ahogado durante una detención policial.