EEUU.- La Administración Biden planea continuar con la venta de armas a Emiratos Árabes Unidos

14/04/2021



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La Administración de Joe Biden planea continuar con el acuerdo de su predecesor, Donald Trump, con Emiratos Árabes Unidos para la compra de más de 23 mil millones de dólares en armamento, a pesar de las críticas de algunos legisladores y activistas y de que anticipó que revisaría este paquete cuando accedió a la Presidencia.



Así lo ha asegurado un portavoz del Departamento de Estado estadounidense al 'The Huffington Post', unas declaraciones que se producen en medio de una demanda en curso por parte de una ONG que ha reclamado que el acuerdo sería potencialmente desestabilizador para Oriente Próximo.



"Si bien no comentaremos sobre el litigio en curso (en referencia a esta demanda), podemos confirmar que la Administración tiene la intención de seguir adelante con estas ventas de defensa propuestas a Emiratos Árabes Unidos", ha adelantado el portavoz.



No obstante, ha agregado que continúan "revisando los detalles y consultando con los funcionarios emiratíes para asegurarnos de que hemos desarrollado un entendimiento mutuo con respeto a las obligaciones emiratíes antes, durante y después del acuerdo", ha matizado.



"Las fechas de entrega estimadas de estas ventas, si se implementan, están programadas para después de 2025", ha detallado el portavoz, por lo que quieren establecer "un diálogo sólido y sostenido con Emiratos Árabes Unidos para asegurar que cualquier transferencia de defensa cumpla con nuestros objetivos estratégicos mutuos para construir una asociación de seguridad más fuerte, interoperable y más capaz".



Este acuerdo de venta de armas fue planteado durante el Gobierno de Donald Trump y tuvo la oposición de casi todos los demócratas en el Senado, que se opusieron por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Emiratos Árabes Unidos.