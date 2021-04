EEUU.- El policía de Kenosha que disparó al afroamericano Jacob Blake ha vuelto a su puesto y no tendrá sanción interna

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El agente de la Policía de Kenosha --en el estado de Wisconsin-- que disparó al afroamericano Jacob Blake siete veces, Rusten Sheskey, ha vuelto a su puesto y al servicio activo, según un comunicado del jefe de la Policía, Daniel Miskinis, que ha precisado que tampoco enfrentará ninguna sanción interna dentro de la fuerza.



Miskinis, en el escrito, ha admitido que "algunos no estarán satisfechos" con esta decisión, pero que tras las investigaciones se ha concluido que el agente "actuó dentro de la política de la Policía, por lo que no será sujeto a ningún tipo de disciplina", informa CNN.



El agente "actuó dentro de la ley y fue consistente con el entrenamiento", ha reiterado el jefe de la Policía.



El fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Graveley, anunció en enero que Sheskey no enfrentaría cargos por el tiroteo, tras la baja administrativa que acabó el 31 de marzo, Sheskey ha vuelto a su puesto.



Los disparos contra Blake, de 29 años, que se encontraba frente a sus tres hijos, provocaron una nueva ola de manifestaciones en ciudades de todo Estados Unidos, iniciadas meses antes tras el asesinato de George Floyd a manos de la Policía el pasado 25 de mayo.



El oficial Sheskey había acudido a una llamada sobre una disputa doméstica el 23 de agosto. El agente disparó contra Blake cuando este intentaba acceder a una camioneta, después de un intento fallido de arrestarlo, según un informe del fiscal general del estado de Wisconsin, Josh Kaul.



Según las investigaciones previas, Blake portaba un cuchillo en el momento de los disparos, algo que sus allegados han negado en todo momento.