EEUU.- EEUU no presenta cargos contra el policía del Capitolio implicado en el tiroteo que mató a una de las asaltantes

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado este miércoles de que no presentará cargos penales contra el agente de la Policía del Capitolio que se vio implicado en el tiroteo que acabó con la vida de Ashli Babbitt, de 35 años, una de las asaltantes que irrumpió junto a centenares de seguidores del expresidente Donald Trump en la sede del Poder Legislativo el pasado 6 de enero.



"Los funcionarios examinaron imágenes de video publicadas en las redes sociales, declaraciones del oficial involucrado y otros oficiales y testigos de los hechos, la evidencia física del lugar del tiroteo y los resultados de una autopsia. Con base en esa investigación, determinaron que no hay pruebas suficientes para respaldar un proceso penal", señala el escrito del Departamento de Justicia.



La investigación llevada a cabo por las autoridades ha determinado que "Babbitt se unió a una multitud de personas que se reunió en los terrenos del Capitolio de Estados Unidos para protestar por los resultados de las elecciones" y que "finalmente se abrió paso hacia el edificio, pasando por encima de los agentes del Capitolio que intentaban mantener el orden".



Así, continúa el comunicado, Babbitt formaba parte de esa "turba" que ingresó en el Capitolio y recibió un disparo en su hombre izquierdo, haciéndola caer de la puerta a la que se había encaramado. La investigación señala que no hay evidencia de que el oficial actuase "intencionalmente para privar" a la víctima de sus derechos constitucionales.



Partidarios de Trump asaltaron el Capitolio cuando el Congreso celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un "fraude", aunque sin proporcionar pruebas al respecto.



El incidente dejó cinco muertos. Al menos 280 personas han sido arrestadas por estar presuntamente involucradas en el asalto al Capitolio y se han presentado cargos contra más de 300.