Coronavirus.- Una región del sureste de Francia precontrata 500.000 dosis de Sputnik V

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de la región francesa de Provenza-Alpes-Costa Azul, Renaud Muselier, ha anunciado que su gobierno ha firmado un precontrato para recibir 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por investigadores rusos, si bien está "a la espera de las autoridades sanitarias europeas", que aún no han dado el visto bueno a dicho fármaco.



Muselier, miembro del partido conservador Los Republicanos (LR), ha explicado en una entrevista en RTL que ha hablado con el embajador de Rusia en Francia y con las autoridades de Baviera sobre este tema, después de que la región alemana también confirmase un acercamiento con las autoridades rusas para reservarse 2,5 millones de dosis.



Tanto en el caso alemán como en el francés, las dos regiones parecen dispuestas a esperar al dictamen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), si bien en ambos contextos se han adelantado a cualquier posible movimiento de los gobiernos centrales.



Muselier, que habría contactado con el Ministerio de Exteriores galo, ha justificado el paso argumentando que "no hay bastantes vacunas" y que, si su región toma la iniciativa, "será una de las primeras en recibir las vacunas disponibles". "No estoy en contra del Gobierno, estoy a favor de la vacunación", ha añadido.



Francia acumula más de 5,1 millones de casos de coronavirus y más de 99.000 fallecidos, con una presión hospitalaria al alza. En un intento por amortizar lo más posible las vacunas disponibles, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, anunció que a partir de este viernes se ampliará el intervalo entre la primera y la segunda dosis, que pasará de cuatro a seis semanas en el caso de Pfizer y Moderna.