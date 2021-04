Coronavirus.- Sudáfrica suspende la vacunación contra el coronavirus con el fármaco de Johnson & Johnson

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Sudáfrica ha anunciado la suspensión de la vacunación contra el coronavirus con el fármaco de Johnson & Johnson tras la decisión de Estados Unidos en este sentido por posibles casos de trombos tras la inoculación de la vacuna.



El ministro de Sanidad sudafricano, Zweli Mkhize, ha indicado que la decisión ha sido adoptada tras la recomendación en este sentido por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) del país norteamericano.



"No podemos tomarnos a la ligera la decisión de la FDA. Hemos suspendido voluntariamente el uso hasta que la relación causal entre los trombos y la vacuna haya sido investigada de forma suficiente", ha explicado, según ha informado el diario sudafricano 'News24'.



Pese a ello, ha manifestado que en el país "no ha habido información sobre trombos tras la vacunación, tras haber inmunizado a 289.787 trabajadores sanitarios", antes de agregar que Pretoria ha comprado diez millones de vacunas a Pfizer.



"Esto nos asegura que, en el caso extremadamente improbable de que se detenga totalmente la vacunación con Johnson & Johnson, no tendremos impedimentos con la fase dos de la vacuna con Pfizer", ha sostenido Mkhize.



El Gobierno de Sudáfrica reinició en febrero su plan de vacunación contra el coronavirus con el fármaco desarrollado por Johnson & Johnson, después de suspender el proceso tras determinarse que el de AstraZeneca era poco efectivo contra la nueva variante detectada en el país.



Los CDC y la FDA formularon la recomendación como medida de "enorme precaución", tras lo que la Casa Blanca indicó en un comunicado que "dicho anuncio no tendrá un impacto significativo en el plan de vacunación" en el país norteamericano.



La decisión de suspender temporalmente el uso de las vacunas tuvo lugar después de que el diario 'The New York Times' informara de que seis personas que habían sido vacunadas con estos viales sufrieron una serie de trombos en las dos semanas posteriores a la vacunación, de las cuales una de ellas falleció. Estos seis casos, sin embargo, constituyen un bajo porcentaje frente a las más de 6,8 millones de dosis de la citada farmacéutica que han sido administradas en todo el país.



Las autoridades de Sudáfrica han confirmado hasta la fecha 1.559.960 casos de coronavirus y 53.423 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).