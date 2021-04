Coronavirus.- Portugal registra ocho fallecidos por coronavirus y cerca de 700 casos más

Portugal vota este miércoles ampliar el estado de emergencia



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias portuguesas han informado este miércoles de otros ocho fallecidos a causa del coronavirus, del que se han diagnosticado en las últimas 24 horas otros 684 casos nuevos, por lo que son ya 16.931 las muertes relacionadas con la enfermedad, de la que se han contagiado desde el inicio de la pandemia 828.857 personas.



La Dirección General de Salud ha confirmado doce altas médicas, lo que significa un ligero descenso de la presión hospitalaria que este miércoles deja a 563 personas ingresadas, de las cuales 116 están en unidades de cuidados intensivos. El número de casos activos ha bajado a 25.457, después de que 660 personas se hayan recuperado, para un total de 786.469.



El último boletín ofrecido por la DGS vuelve a señalar que la región Norte de Portugal continúa siendo aquella con más incidencia de la pandemia, con el 39 por ciento de los nuevos casos y registrando 332.900 positivos acumulados desde el inicio de la pandemia.



Le sigue Lisboa y Valle del Tajo, que este miércoles ha sumado otros 188 casos y cinco fallecidos. En total, acumula unos 314.000 casos, seguido de la región Centro, con cerca de 118.000, y ya menos afectadas, Alentejo --29.465-- y Algarve --21.246 --, mientras que las regiones insulares de Azores y Madeira están en torno a los 4.500 casos y los 8.900, respectivamente.



En relación a las muertes acumuladas por coronavirus desde marzo de 2020, es Lisboa y Valle del Tajo quien encabeza esta luctuosa lista, con 7.179 víctimas mortales, seguido de la región Norte, con 5.326. Centro cuenta 3.004 fallecidos, mientras que Alentejo se queda en 970 y Algarve en 355. Azores y Madeira han confirmado 29 7 68 decesos, respectivamente.



Tal y como las autoridades han estado avanzando en los últimos días, la incidencia actual que está teniendo actualmente la pandemia en Portugal, sitúa al país cada vez más cerca de la zona amarilla del semáforo epidemiológico, por lo que el plan de apertura del Gobierno podría paralizarse en algunas regiones, en vísperas de que la Asamblea Nacional vote este miércoles si ampliar o no el estado de emergencia.



Los últimos índices de incidencia, que se suelen actualizar cada lunes, miércoles y viernes, reflejan que la tasa de trasmisibilidad es ya del 1,06, superando así el umbral fijado en 1, mientras que son 72,4 casos por cada 100.000 habitantes, aún lejos de los 120 que el primer ministro portugués, António Costa, marcó como límite.



Este miércoles la Asamblea Nacional de Portugal decidirá si ampliar o no por decimoquinta vez el estado de emergencia, que en caso de aprobarse entraría en vigencia en la medianoche del viernes 16 durante otros quince días más.



El presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, envió esta semana al Parlamento un nuevo proyecto de ley para renovar el estado de emergencia, aunque idéntico al actual, que ya contó con el apoyo de las dos fuerzas mayoritarias, el Partido Socialista (PS) y los conservadores del Partido Social Demócrata (PSD) y los democristianos de la CDS, aunque con la abstención del Bloque de Izquierda (BE) y el Partido Comunista (PC), las otras formaciones con mayor representación.



"Me gustaría que fuera la última renovación del estado de emergencia y creo que es la voluntad de todos los portugueses" (...), para que podamos entrar en una buena ola en mayo", confío ya hace unos días Rebelo de Sousa.