Coronavirus.- El Senado de Brasil establece la creación de la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia

Brasil supera los 358.000 muertos por coronavirus tras sumas más de 3.800 en el último día



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Senado de Brasil ha formalizado este martes la creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las acciones y posibles omisiones del Gobierno de Jair Bolsonaro en la gestión de la pandemia de coronavirus.



El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ha leído el acta de creación de la comisión, solicitada por el senador opositor Randolfe Rodrigues y que tiene el objetivo de "investigar las acciones y omisiones del Gobierno federal para enfrentar la pandemia en Brasil y, especialmente, el deterioro de la salud en Amazonas con la falta de oxígeno para los pacientes hospitalizados en los primeros meses de 2021".



En la lectura del acta, Pacheco ha avanzado de que la comisión también podrá investigar posibles irregularidades en estados y municipios brasileños, siempre que "que limite únicamente la inspección de los recursos que el Gobierno cedió a otras entidades federativas para acciones de prevención y combate de la pandemia", una ampliación de la comisión que había reclamado Bolsonaro, según informa el medio local G1.



Esta decisión se toma también después de que el senador Eduardo Girao haya presentado una solicitud de CPI para investigar el papel de gobernadores y alcaldes, que ha alcanzado las firmas para abrir las investigaciones, si bien la Secretaría General del Negociado del Senado ha informado a Pacheco de que por los estatutos los senadores no pueden investigar la conducta de los líderes estatales y municipales. No obstante, la misma secretaría ha indicado que es prerrogativa del Senado investigar el envío de recursos federales a estos gobiernos.



Tras la lectura, la solicitud de creación de la CPI podrá ser publicada en el Boletín Oficial del Senado, tras lo que quedará oficialmente creada.



En los próximos diez días se tendrá que nombrar a los miembros de la comisión de acuerdo con la división de escaños a la que tiene derecho cada bancada.



La solicitud de creación de la CPI fue presentada el 4 de febrero por Rodrigues. Sin embargo, su creación quedó paralizada hasta que el juez del Tribunal Supremo Federal Luís Roberto Barroso la determinó, en un amparo preliminar el pasado jueves.



MÁS DE 358.000 FALLECIDOS



Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Brasil ha registrado este martes 3.808 casos de coronavirus, con lo que se alcanza un total de 358.425 víctimas mortales de la pandemia.



Asimismo, se han contabilizado 82.186 nuevos contagios en la última jornada, lo que eleva el acumulado a 13.599.994 positivos, de los que 12.074.798 han logrado superar la enfermedad.



Brasil continúa en una situación crítica por la COVID-19, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, ha trasladado que, debido a los retrasos, más de 1,5 millones de personas que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus no han sido inoculadas con la segunda. En los próximos días se llevará a cabo un nuevo plan con estados y municipios para poder llegar hacia esas personas que continúan esperando para completar su esquema.



Hasta el momento se han aplicado 32,1 millones de dosis, con más de 24,4 millones de personas que han recibido al menos la primera dosis y 7,7 que han sido inmunizados también con la segunda, según el consorcio de medios de comunicación brasileños que analiza los datos del coronavirus diariamente.