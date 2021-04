China advierte a EEUU sobre su actitud con Taiwán ante una visita de alto nivel

Richard Armitage. EFE/EPA/SYED JAN SABAWOON/Archivo

Pekín, 14 abr (EFE).- China pidió hoy a Estados Unidos que deje de "enviar señales erróneas a las fuerzas independentistas de Taiwán", el mismo día en el que está prevista la llegada de tres ex altos cargos estadounidenses a la isla.

"Nos oponemos firmemente a que Estados Unidos juegue la carta de Taiwán y continúe enviando señales erróneas a las fuerzas independentistas de Taiwán", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Gobierno de China, Ma Xiaoguang.

"Nos oponemos a cualquier forma de intercambios oficiales entre Taiwán y Estados Unidos", señaló Ma, quien añadió que "el asunto de Taiwán es un asunto interno de China y no se permite que interfieran fuerzas externas".

"Instamos a los Estados Unidos a respetar el principio de una sola China (por el cual Taiwán y China formarían un único país), y manejar el asunto de Taiwán de manera prudente y adecuada. La independencia de Taiwán -apostilló el vocero chino- es un callejón sin salida".

Asimismo, Ma se dirigió a "las autoridades del Partido Progresista Democrático" (actualmente, en el Gobierno en Taiwán) para advertirles de que "usar a los Estados Unidos para buscar la independencia, e incluso la arrogante ilusión de usar la fuerza para buscar la independencia son formas incorrectas y solo llevarán a Taiwán al desastre".

Todo esto el mismo día en que está previsto que aterricen en la isla el exsenador estadounidense Chris Dodd y los exvicesecretarios de Estado Richard Armitage y James Steinberg.

Taiwán es uno de los puntos clave de fricción entre Pekín y Washington.

Además, este martes, el Ministerio de Defensa de Taiwán informó sobre la incursión de cinco aviones militares chinos (cuatro cazas J-16 y un avión de transporte Y-8 equipado con detector de submarinos) en la parte suroccidental de su zona de identificación de defensa aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés).

Se trata de la undécima incursión registrada este mes, que el pasado día 12 asistió a la mayor en lo que va de año, cuando 25 aviones chinos se internaron en la ADIZ de Taiwán.

Las tensiones entre Pekín y Taipéi aumentaron considerablemente durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump, que dio prioridad al fortalecimiento de las relaciones con Taiwán, incluida la venta de armas, pese a que en 1979 Washington rompió sus relaciones con Taipéi en favor de la República Popular.

Taiwán se gobierna de manera autónoma desde 1949 -cuando los nacionalistas del Kuomintang se refugiaron en la isla, tras perder la guerra civil contra los comunistas- aunque Pekín reclama la soberanía sobre ella y no ha descartado el uso de la fuerza para recuperarla.