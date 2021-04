Casa Real.- Colau asegura que el PSOE "tiene miedo de cuestionar la monarquía"

14/04/2021 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, responde a los medios en un acto donde han descubierto una placa donde vivió el escritor Jaime Gil de Biedma, a 14 de abril de 2021, en Barcelona, Catalunya, (España). Con este gesto Barcelona quiere rendir homenaje al poeta que vivió en la calle Pérez Cabrero número 6 de la ciudad condal. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este miércoles que el PSOE "tiene miedo de cuestionar la monarquía, aunque ve, porque es evidente, que la institución no se sostiene", y confía en que el Estado dejará de tener monarquía porque cree que forma parte del pasado y no del futuro.



En una entrevista de Catalunya Ràdio, coincidiendo con el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, ha opinado que la ciudadanía está preparada para abrir el debate sobre el fin de la monarquía, aunque asegura que no será sencillo porque "hay fuerzas reaccionarias que tienen mucho poder".



"Una cosa es que no sea sencillo y otra es que en pleno siglo XXI, y para que la democracia avance, es normal que el jefe de Estado se le vote y no sea por herencia", ha añadido.