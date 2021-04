Borisov dice que no liderará el nuevo Gobierno a pesar de ganar las elecciones

EPA/JOHN THYS / Archivo

Sofía, 14 abr (EFE).- El primer ministro saliente de Bulgaria, el populista Boiko Borisov, aseguró este miércoles que no volverá a presentarse como candidato al cargo que ocupa casi sin interrupción desde 2009, a pesar de que su partido conservador GERB fue el más votado en las elecciones legislativas del pasado 4 de abril.

"Yo no seré el candidato a primer ministro. No voy a dividir a la nación, como lo hace (el presidente) Rumen Radev y por eso ofreceré otro candidato, con una orientación clara proeuropea y pro-OTAN", dijo Borisov durante una visita a la iglesia en Veliko Tarnovo, en Bulgaria Central, transmitida en vivo en su cuenta de Facebook.

No obstante, declinó revelar a los periodistas presentes el nombre de su posible asesor, aunque señaló que lo dará a conocer en cuanto reciba del jefe de Estado el encargo para formar un nuevo Gobierno, algo que se espera en los próximos días.

El sorpresivo anuncio de Borisov, que en las pasadas elecciones aspiraba a un cuarto mandato consecutivo, se produjo poco después de que el jefe del Ejecutivo renunciara a su escaño parlamentario.

Según los observadores, se explica por la imposibilidad de formar un nuevo Ejecutivo ante la gran fragmentación del espectro político que ha surgido de las urnas.

Aunque fue el más votado, el GERB de Borisov, golpeado por un creciente descontento de parte de la ciudadanía que, apoyada por Radev, lo acusa de corrupción y vínculos con la oligarquía económica, sólo obtuvo 75 del los 240 escaños de la Cámara.

Lejos de la necesaria mayoría absoluta para formar Gobierno, el partido que ha dominado la escena política en más de una década tampoco encuentra posibles socios de coalición en el resto de las cinco formaciones que entraron en el Parlamento.